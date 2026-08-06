Sorana Cîrstea, eliminată în turul al doilea de la Toronto de Maya Joint

Sorana Cîrstea (18 mondial), a 14-a favorită, a fost eliminată la debutul său la turneul turneul WTA 1.000 de la Toronto (Canada), dotat cu premii totale de 7.433.076 de dolari americani, fiind întrecută în turul al doilea de australianca Maya Joint în două seturi simetrice, 6-4, 6-4.

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Într-o altă partidă din turul secund, jucătoarea cehă Linda Noskova, recenta campioană de la Wimbledon, a fost învinsă de americanca Caty McNally, care s-a impus cu 7-6 (7/5), 6-1.

În schimb, kazaha Elena Rîbakina, americancele Jessica Pegula şi Coco Gauff, rusoaica Mirra Andreeva şi nipona Naomi Osaka s-au calificat în turul al treilea.

Rezultate consemnate în turul 2 la turneul de la Toronto:

Jessica Pegula (SUA/N.3) – Magdalena Frech (Polonia) 3-6, 6-3, 6-2

Elena Rîbakina (Kazahstan/N.2) – Daria Kasatkina (Australia) 6-3, 5-7, 6-4

Caty McNally (SUA) – Linda Noskova (Cehia/N.6) 7-6 (7/5), 6-1

Alexandra Eala (Filipine/N.25) – Alycia Parks (SUA) 6-1, 4-6, 6-2

Taylor Townsend (SUA) – Marie Bouzkova (Cehia/N.21) 7-6 (7/4), 7-5

Belinda Bencic (Elveţia/N.12) – Sloane Stephens (SUA) 6-3, 6-1

Iva Jovic (SUA/N.13) – Magda Linette (Polonia) 6-3, 7-5

Alina Korneeva (Rusia) – Emma Navarro (SUA/N.23) 6-2, 6-2

Maria Sakkari (Grecia/N.29) – Zeynep Sonmez (Turcia) 6-3, 6-2

Coco Gauff (SUA/N.4) – Kayla Day (SUA) 6-2, 7-5

Mirra Andreeva (Rusia/N.5) – Karolina Pliskova (Cehia) 6-0, 6-2

Leylah Fernandez (Canada/N.30) – Renata Zarazsa (Mexic) 6-2, 6-2

Elise Mertens (Belgia/N.20) – Anna Bondar (Ungaria) 3-6, 6-4, 6-4

Naomi Osaka (Japonia/N.11) – Panna Udvardy (Ungaria) 6-2, 6-4

Maya Joint (Australia) – Sorana Cîrstea (România/N.14) 6-4, 6-4

Liudmila Samsonova (Rusia) – Barbora Krejcikova (Cehia/N.22) 6-1, 7-5

Ann Li (SUA/N.28) – Kayla Cross (Canada) 7-6 (7/2), 6-3

Agerpres