Jaqueline Cristian și-a dezvăluit obiectivul după ce s-a calificat dramatic în turul 2 de la Australian Open: "Cred în mine!" - Antena Sport

„M-am simțit foarte bine. Bineînțeles, a fost un roller-coaster meciul, dar, per total, unul foarte bun, de care sunt foarte mândră. Am luptat până la final și nu m-am lăsat doborâtă de gândurile negative și de situațiile grele în care mă aflam.

Am avut niște emoții, să zicem, la 3-1, când am servit pentru 4-1, pe care n-am reușit să le controlez. Niște gânduri pe care n-am putut, la fel, să le pun în ordine. Am ieșit un pic din ritmul meciului. Ea a profitat de chestia asta.

Am reușit, bineînțeles, și cu ajutorul echipei. De multe ori e foarte bine să ai antrenorul acolo, care-ți vede jocul din exterior. Noi, ca jucători, poate vedem lucrurile un pic diferit din teren, cu emoții, stres”, a mai spus românca.

Jaqueline Cristian, locul 82 WTA, se va duela cu Lucia Bronzetti, în turul al 2-lea de la Australian Open. Jucătoarea din Italia ocupă, în momentul de față, locul 76 în ierarhia feminină.

După calificare în turul 2 de la Australian Open, Jaqueline Cristian și-a asigurat un cec în valoare de 125.653 de dolari și 70 de puncte în clasamentul WTA.