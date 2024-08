Noi explicaţii în scandalul de dopaj al lui Jannik Sinner! Boala de care suferă italianul! Agenţia Mondială Anti-Doping face apel - Antena Sport

În octombrie 2023, italianul Marco Bortolotti a fost depistat pozitiv la clostebol, aceeaşi substanţă care a fost găsită în organismul numărului unu mondial în timpul a două teste efectuate în martie. Agenţia Internaţională de Integritate în Tenis (ITIA) l-a exonerat pe Sinner, hotărând că acesta „nu a comis nicio greşeală sau neglijenţă”.

Jannik Sinner a pledat pentru contaminarea accidentală de către un membru al personalului său. „Nici Jannik, nici fizioterapeutul nu erau conştienţi de ceea ce se întâmpla. Sunt convins în proporţie de o mie la sută de acest lucru”, a declarat Bortolotti într-un interviu pentru La Gazzetta dello Sport.

Bortolotti a fost şi el achitat după mai multe luni de proceduri. „Sunt situaţii dificile de gestionat (…) Este dificil să rămâi indiferent în faţa unor astfel de acuzaţii. Te simţi dezonorat după ce ai investit într-o pasiune de o viaţă”, a declarat acesta.

Jannik Sinner a fost pus la zid de mai mulţi jucători din circuit

De la anunţarea exonerării lui Jannik Sinner, mai mulţi jucători, printre care Nick Kyrgios şi Lucas Pouille, au denunţat ceea ce ar putea părea a fi un tratament preferenţial, având în vedere că italianul a putut continua să joace după testele sale pozitive. „Este absurd: toţi sunt invidioşi care nu ştiu despre ce vorbesc”, a declarat Marco Bortolotti. „Chiar dacă am trecut prin asta, eu încă nu ştiu exact ce este clostebol. Am făcut multe cercetări şi acum cred că am mai mult drept la opinie decât Kyrgios, care se exprimă fără să aibă nicio idee”, a mai susţinut el.

De la cazul său, Marco Bortolotti a urmat cursuri antidoping. „Pot spune că dopajul voluntar cu clostebol este pentru imbecili şi nu este un steroid care te dopează”, a declarat specialistul în dublu. „Dar dacă intri în contact cu el, ai putea fi vinovat. Asta i s-a întâmplat lui Sinner, dar mi s-a întâmplat şi mie”, a precizat Bortolotti.

Jannik Sinner, numărul 1 mondial, a fost depistat pozitiv de două ori în martie pentru clostebol – un steroid care poate fi folosit pentru creşterea masei musculare – dar a fost exonerat de vină sau neglijenţă de către un tribunal independent săptămâna trecută.

