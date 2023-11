Novak Djokovic a dat de pământ cu agenţii anti-doping la Cupa Davis: "E scandalos! În 20 de ani nu mi s-a mai întâmplat aşa ceva" - Antena Sport

Reclamă

„Nu am făcut încă un control anti-doping complet, încă nu mi-au luat o probă de sânge. Un domn stătea într-un colț și mă urmărea ore întregi. Am avut o discuție cu el pentru că în 20 de ani de carieră nu mi s-a mai întâmplat așa ceva, nu am mai pățit.

Am primit o notificare cu o oră și jumătate înainte de meci. Am rutina mea și nu am nevoie să fiu distras. Să mă gândesc la recoltarea de sânge, să mă gândesc dacă voi putea să dau o probă de urină… O decizie complet ilogică. Când am vorbit cu reprezentantul agenției anti-doping, mi-au spus că motivul este că va fi foarte târziu după meci și, de asemenea, pentru a da timp celeilalte echipe naționale să se odihnească, dar apoi le-am spus că învingătorul duelului din această seară nu va juca mâine.

Întotdeauna am susținut testarea, dar nu înainte de meci. Ce va schimba asta? Voi fi acolo când se termină meciul, testați-mă atunci. Urmează un test de sânge. Sper că vor schimba acest ritual. Este interesant că agenția anti-doping este o companie privată. Ar trebui să existe o discuție, ca organizație mondială, în cadrul ecosistemului nostru, ca să spun așa, să avem propria noastră agenție. Nu știu ce să adaug, probabil că tot ce spun va fi interpretat diferit. Acest lucru este scandalos. Nu este nimic de ascuns, dar există și niște limite. Ei nu înțeleg ce se întâmplă aici. Nu înțeleg sportul, nu înțeleg unde se află”, a declarat Novak Djokovic, citat de eurosport.ro.

Novak Djokovic şi Serbia, calificare în semifinalele Cupei Davis

Novak Djokovic a calificat Serbia în semifinalele Cupei Davis cu o victorie fără probleme, 6-4, 6-4 cu britanicul Cameron Norrie. Serbia a câştigat astfel cu 2-0 înfruntarea cu Marea Britanie.

Liderul ATP, în vârstă de 36 de ani, încearcă să încheie un an remarcabil ajutându-şi ţara să câştige pentru a doua oară Cupa Davis, relatează news.ro.

Marea Britanie, fără Andy Murray şi Dan Evans, accidentaţi, a mizat pe o victorie a lui Jack Draper în meciul de simplu împotriva sârbului Miomir Kecmanovic şi pe puternicul parteneriat de dublu format din Joe Salisbury şi Neal Skupski. Dar Kecmanovic, numărul 55 mondial, a avut o prestaţie strălucită şi l-a învins pe Draper cu 7-6(2), 7-6(6). Sâmbătă, Serbia va înfrunta Italia. În prima semifinală, vineri, Finlanda va întâlni Australia.