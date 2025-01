Novak Djokovic, în optimi la Australian Open, după un meci mare făcut în faţa lui Tomas Machac - Antena Sport

Novak Djokovic s-a calificat în optimile de finală de la Australian Open. Favoritul 7 l-a învins pe Tomas Machac, cu 6-1, 6-4, 6-4, în mai puţin de două ore de joc.

Novak a prestat un joc solid, având doar 20 de greşeli neforţate şi având un procentaj de 80% la punctele câştigate pe primul serviciu. După acest meci, Nole îl conduce pe Machac, cu 2-1 la capitolul „directe”.

Novak Djokovic, în optimi la Australian Open

La 37 de ani, Novak Djokovic caută al 11-lea trofeu de la Australian Open. În drumul spre un nou titlu, deţinătorul de 24 de titluri majore se va întâlni cu Jiri Lehecka (locul 29 mondial), pe care l-a învins în singurul duel anterior, la United Cup 2024, în trei seturi.

„Poate că nu e un răspuns foarte diplomatic, dar am jucat foarte bine. Am avut ceva probleme fizice în setul doi, dar am reuşit să întorc soarta acelui set.

Am jucat mai bine decât mă aşteptam, nu credeam că voi învinge în minimum de seturi. A fost una dintre cele mai bune partide jucate în ultimul timp”, a spus Djokovic, la finalul meciului.