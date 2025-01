Novak Djokovic şi Carlos Alcaraz, în turul 2 de la Australian Open - Antena Sport

Novak Djokovic şi Andy Murray, în timpul unui meci - Profimedia Images Novak Djokovic s-a calificat în turul doi de la Australian Open, primul Grand Slam al anului. Sârbul, favorit 7 la Melbourne, a trecut de Nishesh Basavareddy, cu 3-1 la seturi. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Djokerul a pierdut primul set surprinzător în faţa numărului 107 ATP, cu 4-6, dar a revenit apoi şi şi-a adjudecat următoarele trei seturi, 6-3, 6-4, 6-2. Novak Djokovic, în turul 2 de la Australian Open Meciul a durat 2 ore şi 50 de minute, iar în turul secund, Novak Djokovic îl va înfrunta pe Jaime Faria (125 ATP), jucător venizt din calificări. Portughezul a trecut în trei seturi de Kotov, 6-1, 6-1, 7-5. În turul 2 de la Melbourne a ajuns şi Carlos Alcaraz. Ibericul s-a impus scurt, în trei seturi, în faţa kazahului Alexander Shevchenko (77 ATP). A fost 6-1, 7-5, 6-1 pentru campionul iberic, după mai puţin de două ore de joc. În runda secundă, Carlitos îl va înfrunta pe Yoshihito Nishioka (65 ATP), care l-a învins pe tunisianul Aziz Dougaz (231 ATP), cu 3-6, 6-4, 7-6, 6-3. Reclamă

Stefanos Tsitsipas e out de la Australian Open 2025

Stefanos Tsitsipas, finalist al turneului de Mare Şlem din Australia în 2023, a fost eliminat, luni, în primul său meci la Australian Open, de americanul Alex Michelsen, scor 7-5, 6-3, 2-6, 6-4.

Finalist de Grand Slam în 2023 şi de trei ori semifinalist la Melbourne, Tsitsipas a suferit cea mai timpurie eliminare din turneu din 2018 şi o înfrângere în primul tur în faţa canadianului Denis Shapovalov.

„Am avut un început foarte lent, ceea ce m-a frustrat puţin şi m-a făcut să am îndoieli. Am simţit că nu am lovit mingea suficient de tare astăzi”, a deplâns grecul la conferinţa de presă.

