Stefanos Tsitsipas e out de la Australian Open 2025. Victorii pentru Jannik Sinner, Iga Swiatek şi Coco Gauff - Antena Sport

Stefanos Tsitsipas, finalist al turneului de Mare Şlem din Australia în 2023, a fost eliminat, luni, în primul său meci la Australian Open, de americanul Alex Michelsen, scor 7-5, 6-3, 2-6, 6-4.

Finalist de Grand Slam în 2023 şi de trei ori semifinalist la Melbourne, Tsitsipas a suferit cea mai timpurie eliminare din turneu din 2018 şi o înfrângere în primul tur în faţa canadianului Denis Shapovalov.

Stefanos Tsitsipas, eliminat de la Australian Open 2025

„Am avut un început foarte lent, ceea ce m-a frustrat puţin şi m-a făcut să am îndoieli. Am simţit că nu am lovit mingea suficient de tare astăzi”, a deplâns grecul la conferinţa de presă.

Dacă în turul doi trece de invitatul australian James McCabe (258) sau spaniol Martin Landaluce (142), venit din calificări, Michelsen poate spera să-şi egaleze performanţa din 2024, când a ajuns în turul al treilea, unde a fost oprit de Alexander Zverev (2).

În schimb, liderul mondial Jannik Sinner, locul 1 mondial, a trecut de chilianul Nicolas Jarry, scor 7-6 (2), 7-6 (5), 6-1.