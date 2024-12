Novak Djokovic şi Nick Kyrgios, victorie la primul meci disputat împreună! Sârbul şi australianul s-au calificat în turul doi la Brisbane - Antena Sport

În primă fază, el i-a răspuns unui fan: „Sportul acesta e prăjit”, după care a postat un mesaj prin care spune că nu este de acord cu scuzele găsite de Swiatek şi Sinner.

„Scuza pe care o putem folosi cu toții este că nu am știut. Pur și simplu, nu am știut. Profesioniștii de la cel mai înalt nivel al acestui sport putem spune acum: «Nu am știut»”, a scris Nick Kyrgios, pe X.