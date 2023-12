"Nu am chef să mai joc tenis"! Anunţul lui Nick Kyrgios îi sperie pe fanii rebelului jucător australian! - Antena Sport

„Sunt obosit. Am suferit trei operaţii până acum. Am doar 28 de ani, mi-am dorit întotdeauna să am o familie şi să nu mai am dureri. Când mă ridic, nu pot să merg fără să mă doară. Este o muncă grea”, a spus el.

Kyrgios a jucat un singur meci în circuitul ATP în acest an, pierdut în faţa chinezului Yibing Wu, numărul 64 mondial, la Stuttgart, în iunie.

„Vreau să mai joc un an sau doi”

„Vreau să joc doar pentru încă unul sau doi ani, să fiu în vârf şi să mă retrag în condiţiile mele”, a spus Kyrgios.

„Nu mi-ar plăcea să am o altă operaţie sau ceva de genul acesta. Cred că încă mai am capacitatea de a avea unul sau doi ani buni şi apoi asta e tot. Cred că voi fi împăcat cu tot ceea ce am realizat şi va trebui să le spun tuturor celor de acolo care vor să joc mai mult: ‘Va trebui să fiţi de acord cu faptul că nu mai joc’”, a mai declarat jucătorul australian.

El a vorbit şi despre problemele de sănătate mintală care l-au făcut să se gândească la sinucidere în 2019.

„Acea perioadă din 2019 mi-a accelerat epuizarea şi aproape că m-a împins spre sfârşitul carierei mele un pic mai devreme. Dacă aş fi avut o carieră normală, nu cred că m-aş fi simţit aşa, dar cei doi ani au pus, cred, foarte mult în evidenţă vârsta mea”, a spus el.

„Este pur şi simplu greu. Sunt obosit. M-am săturat să joc tenis”, a menţionat „copilul teribil” al tenisului australian.