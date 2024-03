"Nu merita asta" Mesaje de susţinere pentru Aryna Sabalenka, după ce iubitul ei a murit subit, înainte de a împlini 43 de ani! - Antena Sport

Pe 17 aprilie, iubitul Arynei Sabalenka ar fi împlinit 43 de ani. 43 de ani a fost vârsta la care a încetat din viaţă şi tatăl Arynei Sabalenka, şi el fost jucător de hochei. Şi moartea tatălui Arynei Sabalenka, din 2019, a survenit pe neaşteptate, producându-i un şoc sportivei.

„Am simțit că trebuie să continui să fac ceea ce fac”

„Mi-am pierdut tatăl în urmă cu 4 ani. Aveam amândoi un vis: ca înainte de a împlini eu 25 de ani să câştig câteva Grand Slam-uri.

Ei bine, desigur, a fost un moment în care chiar nu am crezut că voi câștiga într-o zi, mai ales acele perioade în care am executat greșeli duble și nu mi-am putut repara serviciul. Au fost o mulțime de suișuri și coborâșuri. Dar, ştiţi, pur și simplu nu am putut renunţa.

Am simțit că trebuie să continui să fac ceea ce fac. Trebuie doar să continui să lupt pentru visul meu și să mă asigur că, dacă reuşesc ceva, vreau să cred că tatăl meu mă urmărește și este foarte mândru de mine. Așa că nu m-am putut opri pentru familia mea. Bineînțeles că există un moment în care te gândeşti că poate nu vei reuşi niciodată. Dar trebuie doar să muncești din greu și să încerci. Vei vedea la sfârșit dacă a fost să fie pentru tine sau nu”, declara Aryna Sabalenka, într-un interviu după un meci, potrivit The Tennis Letter.

Cine era Konstantin Koltsov, iubitul Arynei Sabalenka

Konstantin Koltsov, care a murit la doar 42 de ani, era antrenorul echipei de hochei Salavat Yulaev. Koltsov a fost jucător de hochei înainte de a deveni antrenor.

La un moment dat, a fost căpitanul echipei naţionale a Belarusului. Alături de Belarus, a participat la Jocurile Olimpice din 2002 şi 2010.

Clubul Salavat Yulaev a confirmat marţi decesul lui Konstantin Koltsov.