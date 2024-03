Rafael Nadal, OUT de la Indian Wells: "Nu mă pot minţi pe mine şi nici pe miile de fani" - Antena Sport

Rafael Nadal, OUT de la Indian Wells - Profimedia Images

„Cu profundă tristeţe trebuie să mă retrag din acest turneu incredibil”, a declarat el pe reţelele sale de socializare. „Toată lumea ştie cât de mult îmi place să joc aici, la Indian Wells.

Acesta este unul dintre motivele pentru care am venit aici foarte devreme pentru a mă antrena şi a încerca să mă pregătesc. Am muncit din greu. După cum ştiţi, am făcut un test în acest weekend.