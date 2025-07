Prima reacţie a Irinei Begu după calificarea în turul 2 de la Wimbledon. Ce a spus despre viitoarea adversară - Antena Sport

Irina Begu s-a calificat marţi în turul al doilea de la Wimbledon , după o victorie în trei seturi contra slovenei Kaja Juvan (240 WTA). După partida de pe terenul 9 de la All England Club, sportiva de 34 de ani a oferit o reacţie în cadrul căreia a vorbit despre partida de pe iarba londoneză şi despre viitoarea ei adversară.

“M-am simţit per total bine, a fost un meci, la început, de acomodare. Am simţit bine iarba, ţinând cont că acesta este primul meci pe care l-am jucat pe această suprafaţă. Mă bucur că am reuşit să câştig acest meci.

În setul al doilea am pierdut un pic din energie şi s-a dus mult prea repede. La începutul setului al treilea m-am gândit să lupt pentru fiecare punct şi oportunităţile vor veni.

(Întrebată despre Daria Kasatkina, viitoarea ei adversară) O cunosc destul de bine, am jucat de multe ori împotriva ei. Va fi un meci greu ca oricare altul, încerc să-l pregătesc cât mai bine, este o jucătoare destul de incomodă, dar cred că am şansele mele şi voi încerca să mi le iau“, a spus jucătoarea de 34 de ani, potrivit eurosport.ro.