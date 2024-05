Iga Swiatek a dezvăluit marea lecţie învăţată de la Rafael Nadal: "Asta m-a inspirat pe mine" - Antena Sport

„Vreau să vă mulțumesc tuturor. Îmi e greu să vorbesc. Nu știu dacă e ultima dată când voi fi aici, în fața voastră. Îmi e greu să vorbesc de ce simt. Mă bucur că am simți dragostea oamenilor, în locul în care-l iubesc cel mai mult. Vreau să-l felicit pe Sacha Zverev. Îți doresc mult succes. Știu cât de greu ți-a fost în 2022.

Eu am trecut printr-o perioadă grea, cu multe accidentări. Am visat să fiu aici din nou, a fost un prim tur greu. Am fost competitiv, am avut șanse, dar a fost greu. E greu să spun ce va fi în viitor. E o mare șansă să nu mai revin aici, dar nu pot spune 100%. Mă simt mai bine, dar poate în două luni voi spune că e suficient. Nu știu. Sper să mă întorc aici la Jocurile Olimpice.

Nu puteam visa să câștig atâtea trofee. A fost ceva minunat. Vreau să vă mulțumesc tuturor”, a declarat Rafael Nadal, conform eurosport.ro.