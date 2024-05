"M-am speriat! Am simţit ca un cuţit înfipt în picior!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri teribile după eliminarea de la Roland Garros - Antena Sport

Sorana Cîrstea a venit cu dezvăluiri teribile după eliminarea din primul tur de la Roland Garros. Românca în vârstă de 30 de ani a suferit o înfrângere greu de digerat pe zgura pariziană. Ocupanta locului 30 WTA a cedat în tie-break-ului decisiv în faţa rusoaicei Anna Blinkova (45 WTA), scor 6-3, 3-6, 7-6 (10/5).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

„Sori” a avut probleme medicale în primul set. A avut 3-0, după care a acuzat grave dureri şi a cerut un timeout. A continuat să joace accidentată şi a fost aproape să obţină calificarea. A pierdut însă, după două ore şi 30 de minute, în tie-break.

Sorana Cîrstea, dezvăluiri teribile după eliminarea de la Roland Garros

Sorana anunţă că va avea nevoie acum de o perioadă de pauză, pentru a se putea reface. A luat decizia radicală de a lua aproximativ trei săptămâni de repaus, pentru a scăpa de durerile care nu îi mai dau pace de la începutul acestui an.

„Am venit cu o accidentare din februarie, de la Doha, o inflamație a fasceitei plantare și niște rupturi fibrilare. Ca să fiu refăcută complet după această accidentare trebuie să iau pauză de o lună. În același timp, am zile bune și zile mai puțin bune.

Suntem în mijlocul sezonului și am zis să trag de mine. La 3-2, terenul era destul de alunecos din cauza ploii continue care a fost astăzi. Am alunecat și am simțit ca și cum în călcâi aveam un cuțit înfipt.