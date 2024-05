Sorana Cîrstea - Anna Blinkova 3-6, 6-3, 6-7. Românca a fost eliminată dramatic încă din primul tur de la Roland Garros 2024 - Antena Sport

Sorana Cîrstea - Anna Blinkova LIVE SCORE Sorana Cîrstea, în timpul unui meci / Profimedia Meciul Sorana Cîrstea – Anna Blinkova, scor 3-6, 6-3, 6-7, meci din primul tur de la Roland Garros, a fost în format LIVE SCORE pe AS.ro. Cîrstea a suferit un eşec dramatic, după 2 ore şi jumătate, şi a fost eliminată încă din primul tur al turneului de Grand Slam. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După ce Irina Begu şi Ana Bogdan au obţinut calificarea în turul secund al turneului de pe zgura pariziană, Sorana Cîrstea a ratat şansa de a deveni a treia jucătoare care trece de manşa inaugurală. În turul următor de la Roland Garros, Blinkova se va duela cu Elina Avanesyan, cea care a trecut în două seturi de Lin Zhu, scor 6-2, 6-4. Rusoaica Avanesyan ocupă locul 70 în clasamentul general. Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 6-3, 6-7 LIVE SCORE Update 19:40: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 6-3, 6-7! Sorana Cîrstea, eliminată dramatic de la Roland Garros. Update 19:33: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 6-3, 6-6! E nevoie de tie-break în setul decisiv. Reclamă

Update 19:29: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 6-3, 6-5! „Sori” a servit impecabil şi e la un game distanţă de calificarea în turul 2.

Update 19:25: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 6-3, 5-5! Eroic! Sorana a reuşit break-ul într-un moment capital. Plouă din ce în ce mai tare!

Update 19:20: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 6-3, 4-5! Ce păcat! Anna Blinkova serveşte pentru meci.

Update 19:05: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 6-3, 3-3! Egalitate. Sorana Cîrstea a revenit în joc şi pune mare presiune pe adversară. Update 18:59: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 6-3, 1-3! Din păcate, „Sori” nu a reuşit să restabilească egalitatea în setul decisiv. Update 18:55: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 6-3, 1-2. Blinkova a reuşit repede break-ul şi serveşte pentru 3-1. Update 18:35: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 6-3. Set Sorana! Românca şi-a revenit la timp, a câştigat setul secund şi a trimis confruntarea în „decisiv”. Update 18:20: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 3-3. Din nou egalitate! Update 18:12: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 2-1. Break Sorana! A reuşit să îşi reintre în ritm şi a trecut în avantaj în setul secund. Update 18:05: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 1-1. În sfârşit! Românca noastră a spart gheaţa şi şi-a trecut în cont primul game, după o lungă aşteptare.

Update 18:02: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6, 0-1. Încă un game pierdut de Sorana.

Update 17:59: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-6. Sorana a pierdut 6 game-uri la rând şi primul set! Probleme uriaşe pentru Cîrstea la debutul la Roland Garros 2024.

Update 17:55: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-5. Românca a mai cedat un game şi riscă să piardă primul set.

Update 17:52: S-a reluat meciul!

Update 17:48: Sorana a cerut timeout medical şi primeşte îngrijiri la glezna piciorului stâng!

Update 17:40: Sorana Cîrstea – Anna Blinkova 3-4. Incredibil! „Sori” a avut o cădere inexplicabilă şi a ajuns să fie condusă în primul set. A pierdut patru game-uri la rând!

Update 17:26: Început foarte bun de meci pentru Sorana Cîrstea! Românca are 3-0 în primul set

Update 17:10: A început disputa Sorana Cîrstea – Anna Blinkova!

Update 17:10: Meciul Soranei Cîrstea va începe în scurt timp! Cele două jucătoare au ieşit deja la încălzire pe teren.

Update 12:00: Meciul Soranei Cîrstea a fost amânat din cauza ploii. Partida nu va începe mai devreme de ora 13:30.

Sorana Cîrstea şi Anna Blinkova s-au mai întâlnit până acum o singură dată. Duelul cu jucătoarea din Rusia a avut loc în decembrie 2020, la un turneu ITF din Dubai, pe hard. Atunci, Sorana Cîrstea s-a impus fără drept de apel, scor 6-2, 6-1.

Rusoaica nu traversează deloc o perioadă prea bună. În ultimele opt partide disputate, ea are o singură victorie, în primul tur de la Roma. De partea cealaltă, Sorana Cîrstea vine după un tur 3 la Madrid şi o optime la Roma, înainte de a pierde în primul tur la Strasbourg, cu Magda Linette.

În urmă cu un an, Sorana Cîrstea a pierdut în primul tur la Roland Garros. Cel mai bun rezultat al româncei pe zgura pariziană rămâne sfertul de finală din 2009.

Rafael Nadal, eliminat în primul tur la Roland Garros

Rafael Nadal şi-a găsit cu greu cuvintele, după eşecul cu Alexander Zverev. Acesta şi-a felicitat adversarul pentru victorie şi s-a declarat recunoscător pentru susţinerea de care a avut parte la Paris.

Campionul iberic a declarat că se simte mai bine, din punct de vedere fizic, însă chiar şi aşa, sunt şanse mici să mai joace şi anul viitor la Roland Garros. Acesta speră că va participa la Jocurile Olimpice de la Paris, care se dispută tot pe arenele din complexul de la Roland Garros.

„Vreau să vă mulțumesc tuturor. Îmi e greu să vorbesc. Nu știu dacă e ultima dată când voi fi aici, în fața voastră. Îmi e greu să vorbesc de ce simt. Mă bucur că am simți dragostea oamenilor, în locul în care-l iubesc cel mai mult. Vreau să-l felicit pe Sacha Zverev. Îți doresc mult succes. Știu cât de greu ți-a fost în 2022.

Eu am trecut printr-o perioadă grea, cu multe accidentări. Am visat să fiu aici din nou, a fost un prim tur greu. Am fost competitiv, am avut șanse, dar a fost greu. E greu să spun ce va fi în viitor. E o mare șansă să nu mai revin aici, dar nu pot spune 100%. Mă simt mai bine, dar poate în două luni voi spune că e suficient. Nu știu. Sper să mă întorc aici la Jocurile Olimpice.

Nu puteam visa să câștig atâtea trofee. A fost ceva minunat. Vreau să vă mulțumesc tuturor”, a declarat Rafael Nadal, conform eurosport.ro.

