Monica Niculescu s-a calificat în optimile probei de dublu de la Roland Garros după un meci maraton - Antena Sport

„Nu sunt chiar atât de tristă. Ar trebui să privesc partea plină a paharului şi să mă gândesc la lucrurile bune pe care le-am făcut zilele acestea.

Astăzi (n.r. ieri) nu a fost un meci uşor, din mai multe puncte de vedere. Poate nu am ştiut să gestionez atât de bine jocul în aceste condiţii. Era frig, dar era umiditate. Aveam senzaţia că nu simt foarte bine mingea şi nu pot să controlez foarte bine punctele, aşa cum îmi doresc să o fac.

Când am revenit, simţeam că nu mai am energie. Nu ştiu de ce, poate statul, aşteptatul meciului, poate m-am consumat prea mult mental. Nu ştiu să spun de ce, dar asta am simţit. Nu mai aveam foarte multă energie. Deşi îmi doream, mental nu mai puteam să mă concentrez la fel de bine”, a spus Ana Bogdan, pentru eurosport.ro.