"Simţeam că nu mai am energie" Ana Bogdan a dezvăluit de ce a pierdut meciul cu Elina Svitolina de la Roland Garros - Antena Sport

„Simţeam că nu mai am energie” Ana Bogdan a dezvăluit de ce a pierdut meciul cu Elina Svitolina de la Roland Garros

Ana Bogdan a dezvăluit de ce a pierdut meciul cu Elina Svitolina de la Roland Garros Ana Bogdan, în meciul cu Elina Svitolina de la Roland Garros 2024 / Profimedia Ana Bogdan a dezvăluit de ce a pierdut meciul cu Elina Svitolina de la Roland Garros. Românca a ratat calificarea în optimile de finală ale turneului de la Paris, după înfrângerea cu Elina Svitolina. Jucătoarea din Ucraina s-a impus cu 7-5, 6-2. după o oră şi jumătate de joc, într-un meci care a fost marcat şi de întreruperi cauzate de ploaie. „Simţeam că nu mai am energie" Ana Bogdan a dezvăluit de ce a pierdut meciul cu Elina Svitolina de la Roland Garros La finalul partidei, Ana Bogdan a dezvăluit că aşteptarea îndelungată provocată de ploaie, dar şi condiţiile dificile de joc, şi-au spus cuvântul în meciul cu Svitolina: „Nu sunt chiar atât de tristă. Ar trebui să privesc partea plină a paharului şi să mă gândesc la lucrurile bune pe care le-am făcut zilele acestea. Astăzi (n.r. ieri) nu a fost un meci uşor, din mai multe puncte de vedere. Poate nu am ştiut să gestionez atât de bine jocul în aceste condiţii. Era frig, dar era umiditate. Aveam senzaţia că nu simt foarte bine mingea şi nu pot să controlez foarte bine punctele, aşa cum îmi doresc să o fac.

Când am revenit, simţeam că nu mai am energie. Nu ştiu de ce, poate statul, aşteptatul meciului, poate m-am consumat prea mult mental. Nu ştiu să spun de ce, dar asta am simţit. Nu mai aveam foarte multă energie. Deşi îmi doream, mental nu mai puteam să mă concentrez la fel de bine”, a spus Ana Bogdan, pentru eurosport.ro.

Novak Djokovic a egalat recordul lui Roger Federer după succesul dramatic de la Roland Garros! Meciul s-a încheiat la 3 dimineaţa

Novak Djokovic a egalat recordul lui Roger Federer după succesul dramatic de la Roland Garros. Numărul 1 ATP s-a calificat în optimile de finală de la Paris, după o victorie fabuloasă în faţa lui Lorenzo Musetti.

Sârbul s-a impus cu 7-5, 6-7(6), 2-6, 6-3, 6-0, la capătul unui meci maraton, de patru ore şi jumătate. Mai mult, partida a început extrem de târziu şi s-a încheiat după ora 3 dimineaţa, ora Parisului.

După ce a câştigat primul set cu 7-5, Musetti a reveni şi a reuşit să îşi treacă în cont următoarele două seturi. În ciuda orei târzii şi a faptului că era condus, Novak Djokovic a găsit energia necesară pentru a face două seturi de excepţie şi de a închide partida, după ce a luat seturile 4 şi 5 cu 6-3 şi 6-0. După acest succes, care a intrat în istoria turneului de la Roland Garros, pentru cel mai târziu sfârşit de meci din istoria turneului (recordul era deţinut de meciul dintre Rafael Nadal şi Jannik Sinner din 2020, care s-a încheiat la ora 01:26), Novak Djokovic l-a egalat pe marele Roger Federer. Cei doi mari jucători sunt la egalitate în acest moment în ceea ce priveşte cele mai multe victorii în turneele de Grand Slam, 369. Astfel, în optimile de finală, sârbul are şansa de a doborî un nou record. Pentru un loc în sferturile de finală, Novak Djokovic îl va întâlni pe Francisco Cerundolo (27 ATP), cel care l-a învins în turul al treilea pe americanul Tommy Paul (14 ATP), scor 3-6, 6-3, 6-3, 6-2. Acesta va fi primul duel direct între Djokovic şi Cerundolo.

