Carlos Alcaraz a cucerit cel de al 5-lea Grand Slam la 22 de ani, o lună şi 3 zile, exact ca Rafael Nadal! - Antena Sport

Carlos Alcaraz a cucerit cel de al 5-lea turneu al lui de Grand Slam la vârsta de 22 de ani, o lună şi 3 zile. Este exact aceeaşi vârstă pe care Rafael Nadal o avea atunci când a câştigat cel de al 5-lea turneu de Grand Slam al lui, în 2008, după o finală dramatică la Wimbledon cu Roger Federer.

Alcaraz a întors fabulos scorul în finala Roland Garros 2025, de la 0-2 la seturi în faţa liderului mondial Jannik Sinner. Italianul s-a impus în primele două seturi cu 6-4 şi 7-6 (4), dar ulterior Alcaraz şi-a adjudecat următoarele două seturi, cu 6-4, 7-6(3) şi s-a impus în super-tie-break-ul setului decisiv.

Alcaraz a câştigat cel de al 5-lea Grand Slam la exact aceeaşi vârstă pe care o avea Rafael Nadal când a cucerit cel de al 5-lea Grand Slam al său!

Alcaraz a salvat 3 mingi de meci în setul 4. Ibericul mărturisea că Rafael Nadal îl inspiră în momentele dificile de pe teren.

„Cred că a fost prima oară când am reușit să mă încălzesc înainte de meci, aici pe Chatrier, așa că am încercat să profit la maximum de timpul meu. Am făcut o poză. Să văd puțin din Rafa Nadal pe Philippe Chatrier, în timp ce joc, e o mare inspirație.

Încerc să nu mă gândesc prea mult la asta, dar în partidele dificile, mă gândesc la efortul și nivelul lui Rafa, la modul în care lupta constant. Niciodată nu s-a dat bătut. Încerc să mă gândesc la asta și să fac și eu la fel. Singurul lucru pe care îl pot face e să îmi amintesc de placheta pentru Rafa Nadal”, declara Carlos Alcaraz despre Rafa Nadal.