Steffi Graf şi Andre Agassi au sosit în România! Eveniment uriaş, la Cluj, cu cei doi soţi celebri, alături de Halep şi Pavel! - Antena Sport

Sports Festival aduce şi în 2024 în faţa publicului o multitudine de activităţi sportive atractive şi ocazii unice, între care demonstrativul de tenis în premieră mondială, masterclass cu legende ale tenisului mondial, discuţii cu sportivi români de renume, iniţiere în 30 de sporturi, competiţiile precum traseu Survivor România, Crosul Supereroilor, dar şi premiere pentru festival: Red Bull Four 2 Score şi Canicross.

Alte activităţi sunt demonstraţiile de dans, clasele de sport la scenă sau concerte, în zona gratuită din aer liber a festivalului.

Andrei Pavel, dezvăluire incredibilă despre cum a ratat victoria carierei, cu Andre Agassi, în 2006! Darren Cahill a avut o intervenție care a contat enorm

Andrei Pavel a dezvăluit că, la fel ca Agassi, și el a avut probleme fizice înaintea meciului de la Flushing Meadows. Partida fusese inițial programată marți, dar, aflând de programul încărcat al românului, Darren Cahill, antrenorul lui Agassi la acea vreme, i-a transmis americanului să ”mute” partida cu o zi mai devreme.

Fiind ultima apariție a uriașului campion american la US Open, organizatorii i-au respectat doleanța și duelul a avut loc cu o zi mai devreme. Andre s-a impus cu 6-7, 7-6, 7-6, 6-2, având în spate 22.000 de fani.

”A fost un meci superb. Dacă pierdea, se retrăgea. Am fost la un pas, dar chiar și pasul ăsta mic e un pas foarte mare. Am jucat împotriva a 22.000 de persoane. Erau 4 persoane cu mine în tot stadionul, noaptea la New York. Nu numai asta, eu cu două săptămâni înainte, jucasem pe echipe, în Bundesliga și mi-am scrântit piciorul rău.

Darren era antrenorul lui Agassi la vremea aceea. Chiar înainte cu câteva zile, am fost la niște meciuri demonstrative. Am fost invitat. Am vrut să văd dacă chiar pot să joc. Darren a auzit de chestia asta. Ultimul meci demonstrativ era sâmbătă și dup-aia aveam timp să merg, duminică, cu mașina la New York, să am o zi să mă antrenez la Flushing Meadows și să joc cu Agassi, marți.

Nu știu cum a făcut Darren și a aflat și m-au pus să joc luni seară. Agassi putea să întrebe ce vrea și primea pe vremea aia. N-am avut timp să mă pregătesc măcar o zi pentru meciul cu Agassi. Am intrat acolo gândindu-mă că n-am ce pierde. Am jucat foarte bine, am fost la un pas să îl înving. O experiență foarte frumoasă”, a dezvăluit Andrei Pavel, în cadrul emisiunii AS.ro LIVE.