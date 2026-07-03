Novak Djokovic, calificare la pas în optimi la Wimbledon! A egalat un record stabilit de Roger Federer

Novak Djokovic este în formă de zile mari la Wimbledon, acolo unde a reușit o nouă victorie în forță, care a venit la pachet și cu o calificare în faza optimilor la All England Club.
Sârbul l-a eliminat în patru seturi pe francezul Arthur Rinderknech (30 ani, locul 28 ATP), la capătul unui duel care a durat trei ore și 15 minute.
Novak Djokovic, record special la Wimbledon
Novak Djokovic s-a calificat vineri în optimile de la Wimbledon, după o victorie fără mari emoții în fața sportivului din Hexagon, Arthur Rinderknech (30 ani, locul 28 ATP).
Fostul lider mondial s-a impus în patru seturi în fața acestuia, scor 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4), la capătul unui duel ce a durat nu mai puțin de trei ore și 15 minute.
În același timp, legendarul jucător de tenis a ajuns la 105 victorii la Wimbledon, o performanță pe care doar Roger Federer a mai reușit-o la All England Club.
105 – Novak Djokovic has claimed a 105th career Men’s Singles match win at Wimbledon, equalling Roger Federer (105) for the most of any player in the Open Era. Rise. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/m6vVxjtcge
— OptaAce (@OptaAce) July 3, 2026
Jannik Sinner, calificare „en-fanfare” la Wimbledon
Jannik Sinner și-a respectat clar statutul de favorit la All England Club și l-a eliminat fără probleme pe americanul Jenson Brooksby, ocupantul locului 81 ATP.
Italianul a avut nevoie de două ore și 15 minute pentru a avansa în următorul tur, după o victorie în trei seturi, scor 6-4, 6-3, 6-4.
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