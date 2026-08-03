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Carlos Alcaraz n-a mai jucat de aproape patru luni, dar a urcat în clasamentul ATP. Pe cine a depășit

Viviana Moraru Publicat: 3 august 2026, 14:40

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Carlos Alcaraz n-a mai jucat de aproape patru luni, dar a urcat în clasamentul ATP. Pe cine a depășit

Carlos Alcaraz, în timpul unui meci/ Profimedia

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Spaniolul Carlos Alcaraz a urcat o poziţie şi l-a detronat de pe locul secund pe germanul Alexander Zverev, care a pierdut la rândul său o poziţie, cu o diferenţă de doar 40 de puncte.

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Rafael Jodar, a cărui finală de la Washington cu Taylor Fritz a fost amânată pentru luni din cauza ploii, a urcat nouă locuri până pe 15, cel mai bun clasament al său la doar 19 ani, în clasamentul ATP publicat luni.

Carlos Alcaraz a urcat pe locul 2 ATP

Clasamentul este dominat în continuare de italianul Jannik Sinner, cu 13.450 pct, la mare distanţă de Alcaraz şi Zverev.

Francezul Arthur Gea, care a câştigat, sâmbătă, primul său titlu ATP la Los Cabos (Mexic), a urcat 45 de poziţii şi a acces în premieră în Top 100 la vârsta de 21 de ani, ajungând pe locul 82. Canadianul Denis Şhapovalov, finalistul turneului din Mexic, a urcat 25 de locuri, revenind pe poziţia a 43-a.

Cel mai bine clasat jucător român la simplu este în continuare Cezar Creţu, pe locul 260 (211 pct), în urcare cu trei poziţii faţă de ierarhia precedentă, în timp ce Filip Cristian Jianu se menţine pe 279 (197 pct).

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Topul primilor 20 de jucători de simplu ai lumii:

1. Jannik Sinner (Italia) 13.450 pct
2 Carlos Alcaraz (Spania) 8.160 (+1)
3. Alexander Zverev (Germania) 8.120 (-1)
4. Felix Auger-Aliassime (Canada) 4.740
5. Novak Djokovic (Serbia) 3.760
6. Daniil Medvedev (Rusia) 3.620 (+1)
7. Alex De Minaur (Australia) 3.560 (-1)
8. Flavio Cobolli (Italia) 3.330 (+1)
9. Taylor Fritz (SUA) 3.230 (+1)
10. Ben Shelton (SUA) 2.680 (-2)
11. Aleksand Bublik (Kazahstan) 2.535
12. Jiri Lehecka (Cehia) 2.380
13. Lorenzo Musetti (Italia) 2.375 (+2)
14. Casper Ruud (Norvegia) 2.345 (-1)
15. Rafael Jodar (Spania) 2.243 (+9)
16. Andrei Rublev (Rusia) 2.230 (-2)
17. Jakub Mensik (Cehia) 2.205
18. Valentin Vacherot (Monaco) 2.176
19. Learner Tien (SUA) 2.155 (-3)
20. Frances Tiafoe (SUA) 2.105 (-1)

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