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Carlos Alcaraz s-a retras de la încă un turneu. Probleme înainte de US Open

Viviana Moraru Publicat: 5 august 2026, 10:21

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Carlos Alcaraz s-a retras de la încă un turneu. Probleme înainte de US Open

Carlos Alcaraz/ Profimedia

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Carlos Alcaraz, numărul doi mondial, care a stat departe de circuitul profesionist din luna aprilie, din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, nu va participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), au anunţat marţi organizatorii americani.

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Alcaraz, în vârstă de 23 de ani, prevăzuse să revină în competiţie la turneul din Ohio, pentru a se pregăti să-şi apere titlul la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, care va debuta pe 30 august la New York.

Carlos Alcaraz, OUT de la Cincinnati

Jucătorul cu şapte titluri de Grand Slam în palmares a fost indisponibil de la abandonul său in turul al doilea al turneului de la Barcelona, în aprilie, şi spera să poată evolua din nou la Cincinnati (13-23 august), unde este campionul en titre.

Alcaraz nu a putut să-şi apere titlul la Roland Garros şi a ratat apoi şi turneul de la Wimbledon, în timp ce îşi continua recuperarea, dar lăsase să se înţeleagă că este aproape de o revenire după ce a postat videoclipuri cu sesiunile de antrenament din ultimele săptămâni.

Organizatorii turneului ATP Masters 1000 de la Cincinnati au explicat că spaniolul a fost nevoit să-şi amâne revenirea din cauza unei accidentări la încheietura mâinii.

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„Ştim că face tot ce poate pentru a reveni în turnee cât mai curând posibil. Îi urăm lui Carlos succes în recuperare şi aşteptăm cu nerăbdare să-l primim la Cincinnati în viitor”, a declarat directorul turneului din Ohio, Bob Moran.

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