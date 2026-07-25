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Jannik Sinner și Novak Djokovic, OUT de la turneul de la Montreal. Ce se întâmplă cu Carlos Alcaraz

Viviana Moraru Publicat: 25 iulie 2026, 12:23

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Jannik Sinner și Novak Djokovic, OUT de la turneul de la Montreal. Ce se întâmplă cu Carlos Alcaraz

Novak Djokovic, în timpul unui meci/ Profimedia

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Jannik Sinner, liderul mondial al tenisului masculin, şi Novak Djokovic, numărul 7 mondial, au declarat forfait pentru turneul ATP Masters 1.000 de la Montreal, au anunţat vineri, cu regret, organizatorii acestui turneu, care începe pe 1 august, informează AFP.

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„După ce am analizat cu atenţie toţi factorii împreună cu echipa mea, am luat decizia dificilă de a mă retrage de la Montreal”, a declarat Sinner, care a câştigat recent turneul de Mare Şlem de la Wimbledon, succes venit la doar câteva săptămâni după ce a cedat în turul al doilea la Roland Garros din cauza unor probleme fizice majore.

Jannik Sinner și Novak Djokovic s-au retras de la turneul de la Montreal

„Nu este niciodată uşor să ratezi un eveniment atât de important, dar credem că este decizia corectă să acord prioritate sănătăţii mele”, a adăugat italianul.

În ceea ce-l priveşte pe Djokovic, sârbul în vârstă de 39 de ani, semifinalist recent la Wimbledon, mai bifează acum doar apariţii sporadice în circuit, în afara turneelor de Grand Slam. El a participat la doar cinci turnee de la începutul anului.

Sinner şi Djokovic s-au retras deja de la turneul canadian ATP Masters 1.000 din 2025, care la acea vreme se desfăşura la Toronto (cele două oraşe alternează găzduirea turneului canadian de categoria ATP Masters 1.000).

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„Considerăm că frecvenţa acestor retrageri de ultim moment din ultimii ani ridică o problemă mai amplă pentru sportul nostru”, a declarat Valerie Tetreault, directoarea evenimentului canadian.

Turneele ATP Masters 1.000 se numără printre punctele de atracţie ale circuitului, iar fanii se aşteaptă, pe bună dreptate, să îi vadă acolo confruntându-se pe cei mai buni jucători din lume”, a afirmat ea.

Valerie Tetreault a declarat că organizatorii turneelor de această categorie poartă discuţii cu ATP cu privire la „ajustări” care sunt „necesare în viitorul apropiat pentru a proteja mai bine integritatea turneelor noastre ATP Masters 1000, ţinând totodată cont de realităţile cu care se confruntă jucătorii”.

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Spaniolul Carlos Alcaraz, numărul 3 mondial, indisponibil din luna aprilie şi absent de la ultimele două turnee de Mare Şlem din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, s-a retras deja de la turneul ATP Masters 1.000 de la Montreal, optând în schimb pentru turneul de la Cincinnati (13-23 august) pentru revenirea în competiţie înaintea US Open (31 august-13 septembrie).

În urma acestor trei retrageri importante, germanul Alexander Zverev, câştigătorul ediţiei din acest an de la Roland Garros şi finalist la Wimbledon, va fi principalul favorit la turneul ATP Masters 1.000 de la Montreal, în timp ce canadianul Felix Auger-Aliassime, numărul 4 mondial, va fi al doilea favorit.

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