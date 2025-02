"Am plâns!" Sorana Cîrstea, mesaj răvăşitor după retragerea Simonei Halep. Ce urare a avut "Sori" pentru fostul lider WTA - Antena Sport

Simona Halep a explicat, pe larg, motivele retragerii din tenis

Simona Halep a explicat pe larg, într-o conferinţă de presă, motivele care au determinat-o să ia decizia să se retragă din tenis. Marea noastră campioană a decis să pună capăt unei cariere fabuloase la Transylvania Open.

„Nu vreau nici să pară foarte uşor. Bineînţeles că în interiorul meu sunt multe sentimente şi multe trăiri. Sunt foarte împăcată cu această decizie. Sunt o persoană foarte realistă şi ştiu ce înseamnă munca pe care trebuie să o faci ca să ajungi acolo sus. În acest moment, creierul şi corpul meu nu mai pot duce aşa ceva. Sunt atât de împlinită pe partea profesională încât mi-a fost uşor să iau această decizie. Au fost trăiri intense pe teren, nu am plâns. E ca o eliberare, am trecut prin multe momente grele. Faptul că mi-am dat seama şi sunt realistă că e momentul să închei mă face să mă simt liberă şi împăcată”, a spus Simona Halep, care a dezvăluit şi care a fost primul moment când s-a gândit să se retragă din tenis.

„După ce am înţeles că accidentarea de la genunchi este gravă şi fără operaţie este cam greu să revin acolo sus (n.r. – Primul moment când s-a gândit la retragere). Mereu am spus că dacă nu pot să revin acolo unde am fost, nu ar merita să mă chinui zi de zi. Performanţa este un chin. Stând departe de teren, mi-am dat seama cât de greu a fost în ultimii 15 ani. Viaţa înseamnbă şi altceva, asta am înţeles în această perioadă. Să mă bucur de ce trăiesc acum, am făcut foarte mult în tenis. Este un la revedere pe teren de tenis, aici acasă la Cluj. Am înţeles foarte bine că este decizia corectă. Dacă nu te antrenezi sută la sută în fiecare zi, nu poţi să faci faţă”, a mai spus Simona Halep.

Marele regret pe care îl are Simona Halep

Simona Halep a vorbit şi despre cel mai mare regret al carierei. Aceasta a spus că semifinala de FED Cup din 2019 cu Franţa, pierdută de România cu scorul de 3-2, reprezintă cel mai mare regret al carierei.

„A fost cel mai mare regret că nu am jucat în finala FED Cup. A fost cel mai mare regret pentru că dacă ne uităm pe hârtie, nu am mai jucat de atunci, nu am putut să trec peste dezamăgiorea din 2019 din semifinală. Nu obişnuiesc să am regrete. E mai bine să faci lucruri decât să regreţi că nu le-ai făcut. Consider că am făcut ceea ce nimeni din România nu credea că se poate face. Să fim bucuroşi că am avut aşa ceva în sportul românesc„, a spus Simona Halep în conferinţa în care şi-a anunţat retragerea din tenis.