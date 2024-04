Calvarul s-a încheiat pentru Ana Bogdan! Prin ce perioadă de coşmar a putut trece, până să fie eroina României la BJK Cup - Antena Sport

Reclamă

Ea a cedat încă de la debut la Indian Wells, Miami Open şi Charleston. Ana a recunoscut că este exact victoria care îi lipsea pentru a îşi reveni.

„Pentru mine, acest moment înseamnă foarte mult. Am jucat din toată inima. Am trecut prin momente grele, nu mai câștigasem un meci de o lună și jumătate. Dar să fiu aici, reprezentându-mi țara, e uimitor. Prima zi a fost dezamăgitoare. Dar am spus că vom lupta azi. Am făcut asta pentru România”, a declarat Ana Bogdan imediat după victoria spectaculoasă cu Ucraina.

Luna trecută, Ana Bogdan a trecut prin clipe grele şi în afara terenului de tenis. S-a despărţit de Simone Tempestini, pilotul italian cu care era de patru ani într-o relaţie.

„Da, așa este, nu mai suntem împreună. Nu s-a întâmplat nimic urât, nu s-a întâmplat nimic între noi, dar nu vreau să dau mai multe detalii despre relația noastră”, a spus Simone Tempestini pentru cancan.ro.

Imagini fabuloase după calificarea României la turneul final BJK Cup

Au apărut imagini fabuloase după calificarea istorică a României la turneul final BJK Cup. Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian au câştigat meciul de dublu care a adus victoria colosală a reprezentativei tricolore şi au sărbătorit pe teren.

Echipa României s-a calificat în premieră la turneul final al Billie Jean King Cup, după ce a învins Ucraina cu scorul de 3-2, la Fernandina Beach (Florida), după ce au revenit de la 0-2. După ultimul punct al disputei cu Ucraina, sportivele României s-au descătuşat. Au curs lacrimi în timpul horei bucuriei. Imaginile postate pe pagina de Twitter a competiţiei sunt pur şi simplu emoţionante. Pure emotion 🫶

Romania will play at the #BJKCup Finals for the very first time! pic.twitter.com/VdOTH4Pqd8

— Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 13, 2024 Ana Bogdan a fost în extaz, fotografiile cu ea fiind unele virale. „Asta înseamnă România”, a fost mesajul postat de cei de la Billie Jean King Cup.

