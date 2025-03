Darren Cahill a spus care a fost cel mai greu moment din colaborarea cu Simona Halep: "A plecat plângând. A fost devastator!" - Antena Sport

Era stilul greșit pentru ea pentru că suferea în interior. Nu arătam niciun pic de empatie. Nu sufeream alături de ea. Sufeream, dar nu o arătam. Eu eram pozitiv, iar ea voia să mă simt mizerabil așa cum se simțea ea.

Dar e adevărat, fiindcă suferința cere suferință în momentele dificile. Atunci nu voia decât să mă vadă și pe mine simțindu-mă la fel de rău precum se simțea ea”, a povestit Darren Cahill, în podcastul lui Caroline Garcia.

Darren Cahill, despre eşecul dureros suferit de Simona Halep: „Se adâncea într-o gaură”

Cahill a continuat şi a povestit că el şi-a păstrat optimismul, în timp ce Halep se „adâncea într-o gaură”, înfrângerea afectând-o tot mai mult. Fostul antrenor al româncei a dezvăluit ce s-a întâmplat şi după eşecul suferit în faţa Mariei Sharapova, în primul tur de la US Open 2017.

„În următoarele șase săptămâni eu eram super pozitiv și credeam că fac ce trebuie ca lider al echipei. Dar de fapt se adâncea într-o gaură, a suferit câteva înfrângeri dificile. Putea ajunge numărul 1 de câteva ori, n-a reușit.

Apoi a jucat cu Sharapova în primul tur la US Open, un meci uriaș pe care l-a pierdut. A jucat destul de bine, iar după meci a venit la mine să discutăm despre meci, avea lacrimi în ochi. M-a întrebat cum a jucat.

Eu am început să vorbesc despre aspectele tehnice… un idiot. Nu voia să audă asta. S-a ridicat, eu eram la mijlocul unei propoziții, și a plecat plângând”, a mai spus Cahill.

Darren Cahill şi îmbrăţişarea pe care Halep o „aştepta de trei luni”

În cele din urmă, Darren Cahill şi-a dat seama că Simona Halep nu avea nevoie să i se vorbească despre aspecte tehnice, după o înfrângere dureroasă. Teo Cercel, preparatorul fizic al româncei din acea perioadă, a fost cel care i-a spus că românca are de fapt nevoie doare de o îmbrăţişare.

„Teo Cercel, preparatorul fizic, mergea după Simona în vestiar și a trecut pe lângă mine, s-a uitat la mine și mi-a făcut semn să mă opresc. A venit apoi la mine și mi-a spus „Ascultă, știu ce încerci să faci, dar câteodată ești prea dur cu ea. E o fată tânără, nimeni nu se aștepta să fie o tenismenă atât de bună, face o treabă grozavă, poate că uneori doar trebui s-o îmbrățișezi și să-i spui c-o iubești”.

A doua zi am văzut-o și i-am spus-o. Ultimele opt săptămâni sunt din cauza mea. Am făcut o mare greșeală.Știu că suferi, și eu sufăr, dar pe interior, am început să plâng și am îmbrățișat-o. A început și ea să plângă și mi-a zis că aștepta îmbrățișarea asta de trei luni.

I-am zis dacă vrei să mă concediezi acum… bine, voi pleca. A zis nu, e ok. Două săptămâni mai târziu pleacă în Asia, joacă cu Sharapova și o bate. Toată presiunea fusese ridicată de pe umeri și se putea bucura din nou de tenis. Nu acela era stilul meu de a antrena, dar m-a învățat o lecție importantă”, a dezvăluit Darren Cahill.