"Nu sunt o mașinărie!" Simona Halep, anunțul momentului despre accidentarea care o ține departe de terenul de tenis! - Antena Sport

Simona Halep, anunțul momentului despre accidentarea care o ține departe de terenul de tenis! Simona Halep, în timpul unui meci - Profimedia Images Simona Halep a făcut anunțul momentului despre accidentarea care o ține departe de terenul de tenis! Jucătoarea noastră a dat ultimele detalii despre starea sa și nu s-a ferit de cuvinte. „Simo" se luptă cu o accidentare la genunchi, care a ținut-o departe de teren din luna mai. Ultimul meci jucat de sportiva noastră a fost la turneul Paris Challenger, în luna mai a acestui an. Simona Halep, anunțul momentului despre accidentarea care o ține departe de terenul de tenis! Simona Halep și-a anunțat fanii că nu va reveni prea curând pe teren, dat fiind faptul că accidentarea sa este greu de gestionat. Totodată, jucătoarea din Constanța a dat asigurări că se va recupera și le-a mulțumit fanilor pentru suportul pe care i l-au acordat, în perioadele dificile din viața sa. „Buna tuturor,

Am vrut să ofer o mică actualizare privind sănătatea mea, deoarece am fost departe de teren în ultima vreme. Nu este cea mai bună veste, dar am vrut să vă împărtășesc.

De câteva luni mă lupt cu o accidentare la genunchi. Este o accidentare pe care nu am mai avut-o până acum și a fost una greu de gestionat, durerea persistând.

A fost o perioadă foarte dificilă (aproape doi ani) din punct de vedere mental și emoțional pentru mine și, pe lângă asta, lupta fizică nu ajută cu siguranță. Am decis să-mi iau timpul necesar pentru a mă recupera corect, mai degrabă decât să mă antrenez și să joc cu dureri. Instinctul meu a fost întotdeauna să încerc să mă întorc cât mai curând posibil, dar nu sunt o mașinărie, sunt o ființă umană și am nevoie de timp să mă recuperez din tot ceea ce am trecut.

Vă voi ține la curent și, ca întotdeauna, vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul dumneavoastră permanent. Sper să revin în instanță foarte curând”, a scris Simona Halep, pe Instagram. Simona Halep, apariţie spectaculoasă la nunta lui Ianis Hagi Simona Halep a avut o apariţie spectaculoasă la nunta lui Ianis şi a Elenei Hagi. Fostul lider WTA a fost însoţită de familie la nunta anului de la Domeniul Ştirbey. Simona Halep nu a putut lipsi de la marele eveniment. Aceasta a fost însoţită de părinţii ei, tatăl acesteia, Stere, fiind un apropiat al lui Gică Hagi. Acesta nu a lipsit nici de la petrecerea de cununie civilă a internaţionalului român, care s-a desfăşura în ziua de Crăciun. Simona Halep a îmbrăcat o rochie neagră, rochie pe care a purtat-o şi în urmă cu cinci ani, la petrecerea de după finala câştigată la Wimbledon. Mama ei a fost de asemenea o prezenţă extrem de rafinată, purtând de asemenea o rochie neagră. Simona Halep a oferit un scurt interviu şi le-a urat „Casă de piatră” mirilor. „Sunt convinsă că va fi o seară minunată, e o familie specială pentru mine. Casă de piatră şi distracţie plăcută. Voi fi prezentă la horă şi la dans. Dansez cât voi şti. Le doresc să fie fericiţi. Casă de piatră, sunt tinerei. Ianis mai are activitate”, a spus Simona Halep, la Domeniul Ştirbey.