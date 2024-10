Simona Halep, prima reacţie după eliminarea de la Hong Kong: "Revenirile nu sunt niciodată ușoare" - Antena Sport

În urma victoriei din primul tur cu Rodionova, Simona Hallep are 26 de puncte şi se află pe locul 879 în clasamentul WTA, urcând de pe locul 1130.

Anna Blinkova, copleșită de emoții după ce i-a cedat doar trei game-uri Simonei Halep

Anna Blinkova a oferit prima reacție, imediat după succesul obținut în meciul cu Simona Halep. Rusoaica era vizibil emoționată și a transmis că s-a pregătit intens pentru a o învinge pe româncă.

Blinkova a subliniat că a jucat împotriva unei mari campioane, iar victoria obținută este una dintre cele mai importante din întreaga ei carieră.

„Am jucat cel mai bun tenis din viața mea, știam că joc împotriva unei campioane și m-am pregătit pentru meciul carierei. Iubesc orașul, am prieteni aici, și vreau să le mulțumesc tuturor. Știam că ea nu va face prea multe greșeli și am încercat să joc bine. M-am simțit din ce în ce mai bine pe teren, am lovit cu putere”, a declarat Anna Blinkova, după 6-2, 6-1 cu Simona Halep, conform site-ului WTA.