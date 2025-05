Jurnal Antena Sport | Românul Sorin Cheran duce maşinile Williams la alt nivel - Antena Sport

Un român este şeful IT-ului de la Williams. Şi cu ajutorul inteligenţei artificiale, Sorin Cheran duce maşinile Williams la un alt nivel.

Absolvent al Politehnicii din Bucureşti, Sorin Cheran este şeful IT, de la tehnologie la inteligenţa artificială de la Williams Racing. El a mai lucrat cu boss-ul Williams – James Vowles, omul care l-a convins anul trecut să vină la Williams Racing.

„Am lucrat foarte mult cu Formula 1 înainte să lucrez la Williams Racing. Pe o perioadă de 4-5 ani am lucrat cu aproape toate echipele. La finalul anului trecut am vrut să-mi iau un an în care pur şi simplu să nu fac nimic. Stând acasă, m-am gândit că singurul job care m-ar face să mă întorc în tehnologie ar fi CIAO la o echipă de Formula 1”.

Sorin locuieşte în Franţa, la Gernoble, şi merge la fabrica Williams din Grove – Oxfordshire, în fiecare săptămână, pentru câteva zile.

Cu piloţii Sainz şi Albon, Williams e pe cinci la constructori. Între Sainz şi echipă s-a format o chimie perfectă.