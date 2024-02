Andreea Cotruţa, primele declaraţii după bronzul uriaş obţinut la Campionatele Europene, LIVE în AntenaPLAY! - Antena Sport

Reclamă

Andreea Cotruţa: Sunt extrem de mândră, m-am aşteptat în mare parte să fac acest rezultat. Poate puţin mai bine, dar în următoarea competiţie.

Reporter: Ai văzut Parisul până acum?

Andreea Cotruţa: Nu

„Jocurile Olimpice ar fi un vis împlinit pentru mine”

Reporter: Dacă nu l-ai văzut, la vară îţi faci bagajul pentru Paris?

Andreea Cotruţa: Eu încerc.

Reporter: Ce-ar însemna o calificare la Jocurile Olimpice pentru tine? Andreea Cotruţa: Ar însemna o provocare. Şi acum este o provocare pentru mine şi, pe lângă asta, ar fi şi un vis împlinit. Andreea Cotruţa, detalii despre dansul de după ce a ridicat 118 kilograme, performanţă ce i-a adus bronzul la Campionatele Europene Reporter: Ai oferit şi un moment de dans, ce ai simţit? Andreea Cotruţa: Fericire, nu pot să exprim ce am simţit, dar am fost foarte fericită. Reporter: Cam 10 kilograme te mai despart de Jocurile Olimpice. Ce înseamnă aceste kilograme, mult, puţin, ai cum? Andreea Cotruţa: Având în vedere că mai am la dispoziţie o competiţie, 10 kilograme sunt destul de multe, dar nu imposibile. Este puţin greu, dar nu imposibil, trag pentru asta. Reporter: Ce faci cu banii câştigaţi din competiţii?

Andreea Cotruţa: Îi investesc în mine.

Andreea Cotruţa a îmbrăţişat-o la festivitatea de premiere pe Nina Sterckx, care a leşinat în timpul competiţiei

Reporter: Ai îmbrăţişat o sportivă din Belgia care a leşinat. Ai simţit clipele prin care ai trecut şi tu, atunci când ai leşinat la Europenele de la Erevan?

Andreea Cotruţa: Am făcut acest gest pentru că am vrut să o susţin, având în vedere că este colega mea de categorie. Şi în fosta, şi în actuala. Am vrut să o încurajez, să o motivez cum am putut. Gestul a venit de la sine, am simţit să mă duc să o iau în braţe, să vorbesc cu ea şi să o încurajez pentru că următoarea competiţie o să fie mult mai bine pentru ea.

Reporter: Ai sărbătorit cu un dans. Crezi că ai face faţă şi într-un concurs de dans?

Andreea Cotruţa: Nu ştiu ce să zic…

Reporter: Câte mesaje ai primit de Ziua Îndrăgostiţilor?

Andreea Cotruţa: Foarte multe mesaje, extrem de multe şi vreau să le mulţumesc celor cărora nu am apucat să le răspund.

Andreea Cotruţa, medalie de bronz la Campionatele Europene de Haltere! Românca a făcut show LIVE în AntenaPLAY

Andreea Cotruţa a obţinut o medalie de bronz la Campionatele Europene de Haltere, în proba de 59 de kilograme! Românca de 20 de ani a obţinut medalia de bronz la aruncat. La total, ea s-a clasat pe locul 4, după ce în proba de smuls a încheiat competiţia pe locul 5. Proba a fost în AntenaPLAY.

Marinela Moroşan a concurat şi ea în proba de 59 de kilograme. Ea a terminat pe 10 la total.

Mihaela Cambei a cucerit trei medalii de aur la categoria 49 de kilograme, stabilind un nou record european la total (199 kg) şi un nou record european la U23, la aruncat (109 kg). Tot în prima zi, Mădălina Miron a obţinut medalia de bronz la stilul aruncat.

Prima ediţie a Campionatelor Europene de haltere a avut loc în 1896. Întrecerea de la Sofia este a 102-a şi va avea şi un invitat special, Statele Unite ale Americii.

