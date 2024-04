AS.ro LIVE | David şi Bogdan Cosma Cristofor vor fi invitaţii lui Dan Pavel (10:30)! Poveşti din lumea karting-ului - Antena Sport

Reclamă

Cei doi au reuşit primul pole-position „la dublu”, din istoria competiţiei. Cei doi au încheiat cursele pe podium. Bogdan Cristofor a încheiat pe locul trei la general, acesta fiind Team Driver, în timp ce fratele său este pilot Kart Republic.

„Sunt mulțumit că am reușit sa fiu pe podium în cadrul celui mai important campionat de karting WSK Master Series, după un weekend dificil, în care am trăit tot felul de stări, de la fericirea obținerii locului 1 în calificări, pole position over-all, la probleme tehnice.

Cauciucurile mi-au generat probleme în toate cursele de calificare și în ziua de sâmbătă mai ales că am avut condiții foarte grele de pilotaj din cauza vremii. Toate acestea mă motivează și mă fac să lupt și mai mult.

Mă bucur că am reușit să aduc cu acest rezultat bucurie celor care cred în mine și mă susțin necondiționat și că, atât eu cât și fratele meu, aducem un plus României in lumea kartingului”, a declarat Bogdan Cristofor, după performanţa de la Cremona de anul trecut, conform sport.ro.

