Costel Gâlcă a semnat cu Rapid și a vorbit despre Marius Șumudică! Ce i-a lipsit echipei în mandatul lui „Șumi” - Antena Sport

Costel Gâlcă a devenit noul antrenor al Rapidului. Oficialii din Giulești au făcut anunțul prin intermediul unei postări, pe rețelele de socializare, în decursul zilei de 3 iunie. După anunțul oficial, Costel Gâlcă a transmis și o serie de mesaje, în cadrul unui interviu. Noul tehnician a vorbit și despre Marius Șumudică.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Marius Șumudică nu a reușit să o califice pe Rapid în cupele europene, în sezonul care tocmai s-a încheiat. Astfel, „Șumi” a plecat de la formația din Giulești, iar în locul său a fost instalat Costel Gâlcă.

Ce a spus Costel Gâlcă despre Marius Șumudică. Mesajul noului antrenor de la Rapid

Costel Gâlcă a declarat că este bucuros pentru că are șansa de a o antrena pe Rapid. Acesta a dezvăluit și că negocierile cu Dan Șucu au fost rapide.

De asemenea, Costel Gâlcă a vorbit și despre mandatul lui Marius Șumudică și este de părere că lipsa constanței a dus la ratarea obiectivelor din stagiunea precedentă.

“Sunt foarte bucuros că am ajuns la acest club istoric. Vreau să duc Rapidul cât mai sus. Am fost puțin surprins, dar am venit cu mare drag și cu mare bucurie în suflet, în familie am și rapidiști.