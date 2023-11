AS.ro LIVE | Loredana Marin este invitata lui Dan Pavel, de la 10:30. Pugilista a cucerit medalia de argint la Europenele U22 - Antena Sport

Loredana Marin vine la AS.ro LIVE, de la 10:30

A cucerit medalia de argint la Europenele U22

Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5-10 decembrie AS.ro LIVE | Loredana Marin este invitata lui Dan Pavel, de la 10:30. Puglilista în vârstă de 20 de ani tocmai a obţinut o performanţă remarcabilă la Campionatele Europene de box Under-22. A ajuns până în finală şi s-a întors în ţară cu medalia de argint.

Loredana Marin are rezultate senzaţionale şi vine să îşi spună povestea la emisiunea AS.ro LIVE. Legitimată la Steaua, tânăra sportivă nu are rival în competiţiile naţionale. A băgat frica în adversare, acestea preferând să nu se prezinte la meciurile cu ea. Pentru al doilea an la rând, Loredana a devenit vicecampioană europeană la U22.

Loredana Marin a cucerit medalia de argint la Europenele U22

Pugilista română Loredana Andreea Marin a obţinut medalia de argint la Campionatele Europene de box Under-22 de la Budva (Muntenegru), după ce a fost învinsă la puncte, cu 3-2, de Elida Kocearian, din Armenia, în finala cat. 60 kg.