LeBron James a suferit cea mai mare umilinţă a carierei! Los Angeles Lakers, zdrobită de Philadelphia 76ers - Antena Sport

”Voi lăsă restul lumii să stabilească asta. Este o discuție interesantă”, a spus, inițial, LeBron, care a fost întrerupt de uriașul O’Neal: ”Vreau să te aud pe tine că spui asta”, i-a cerut cel care este pe 8 în topul celor mai mari marcatori din NBA, cu 28.596 de puncte.

”Eu m-aș alege pe mine, în fața oricui a mai jucat acest sport. Fiecare va avea favoritul lui, dar eu știu ce am adus acestui sport și știu ce aduc sportului în fiecare seară când joc și ce pot face pe teren. Întotdeauna am simțit că sunt cel mai bun care a jucat acest sport, dar sunt mulți alți mari jucători și îmi pare bine că am avut parte de o asemenea călătorie”, a mai spus James.