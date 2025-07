U-BT Cluj va evolua în ABA League! Anunțul oficial: "Suntem fericiți și mândri de această realizare!" - Antena Sport

U-BT Cluj-Napoca, campioana en titre a României la baschet masculin, a anunţat, miercuri, că a fost invitată să participe în viitorul sezon al ABA League, a patra competiţie în care va evolua, după Liga Naţională, Cupa României şi EuroCup.

ABA League sau Liga Adriatică este o competiţie care uneşte cele mai importante echipe din baschetul ex-iugoslav, având o tradiţie de peste două decenii. Liga a cunoscut o permanentă ascensiune, astfel că şi-a deschis porţile şi pentru alte echipe.

U-BT Cluj, în ABA League

”În urma discuţiilor purtate de către organizatorii ABA League, s-a luat decizia ca sezonul viitor să aducă la start nu mai puţin de 18 formaţii, cele mai recente nume fiind U-Banca Transilvania şi BC Viena. Acestea vor fi împărţite în două grupe de câte 9 participante. În primă instanţă, cele 9 echipe vor juca una împotriva celeilalte, tur-retur. Ulterior, primele 4 clasate din fiecare grupă se califică mai departe, urmând să alcătuiască o primă grupă valorică cu 8 participante. Aici, o echipă va întâlni tur-retur doar adversarele din cealaltă grupă, împotriva cărora nu a jucat anterior. Celelalte 10 formaţii vor fi repartizate într-o a doua grupă. Mai departe, primele două clasate din această grupă se vor duela cu ultimele două clasate din prima grupă valorică pentru Play-Off. Aşadar, va fi creionat tabloul pentru sferturi, semifinale şi finală”, precizează clubul clujean, potrivit agerpres.ro.

U-BT îşi cunoaşte şi adversarele din grupă, urmând să dea peste galonata Partizan Belgrad, formaţia antrenată de către marele Zeljko Obradovic, participantă în Euroligă. Partizan a şi câştigat trofeul Euroligii, fiind de 22 campioană a Serbiei, cucerind de 8 ori Liga Adriatică. În grupă, ardelenii vor mai da peste un nume din Euroligă, BC Dubai, grupare care dispune de un buget semnificativ, transferând o serie de baschetbalişti europeni de mare valoare.

“Nu e un salt întâmplător”

”Suntem fericiţi şi mândri de această realizare. Este o dovadă a seriozităţii şi a muncii pe care întreaga organizaţie U-BT a depus-o în toţi aceşti ani. Din punctul meu de vedere, acest pas reprezintă un câştig important şi pentru baschetul românesc. Prin participarea în ABA League vom avea ocazia să găzduim meciuri de cel mai înalt nivel, cu echipe din EuroLeague, EuroCup sau Basketball Champions League. Aceste meciuri nu sunt doar spectaculoase pentru public, ci au şi un rol important în a inspira noile generaţii, fie că aleg să joace baschet, fie că devin fani dedicaţi. Intrăm în ABA League cu încredere. Nu e un salt întâmplător, ci un nou pas firesc după un parcurs construit etapă cu etapă: am început din Basketball Champions League, am continuat cu patru sezoane solide în EuroCup, iar acum e datoria noastră să arătăm că tot ce am făcut până acum are continuitate şi sens. Creştem de la an la an şi vrem să demonstrăm că ne merităm locul la cel mai înalt nivel’‘, a declarat directorul executiv al lui ”U”, Branko Cuic.