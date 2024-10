Lebron James va juca alături de fiul său, Bronny, în NBA: "E o bucurie pură" - Antena Sport

Lebron James va juca alături de fiul său, Bronny, în NBA, iar acest lucru i-a dat „multă viaţă” şi reprezintă o „bucurie pură”, relatează presa internaţională.

James se angajează într-un al 22-lea sezon record în NBA şi este gata să scrie istorie intrând pe teren cu Bronny, 20 ani, care a fost recrutat de Lakers ca a 55-a alegere în iunie.

Jucătorul în vârstă de 39 de ani începe sezonul după ce a ajutat echipa SUA să câştige aurul la Jocurile Olimpice de la Paris, în vară.

Dar el are o motivaţie în plus în acest an, spunând că este revitalizat de faptul că joacă alături de unul dintre copiii săi.

„Este o aşteptare frumoasă, o bucurie pură, sincer, să vin la antrenament în fiecare zi, să muncesc din greu cu el şi să continui să-l văd cum progresează. Este un moment foarte fericit nu numai pentru mine, ci şi pentru familia noastră”, a declarat King LeBron luni, în cadrul unei conferinţe de presă, înainte de reluarea NBA, la sfârşitul lunii octombrie.