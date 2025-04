Ce l-a nemulțumit pe Dan Petrescu în CFR Cluj - Farul 4-1! Mesajul antrenorului: "Singura problemă!" - Antena Sport

Mi-a plăcut execuția lui Alibec, da. Mă tot rugam să îl schimbe, nu l-a schimbat. E într-o formă excelentă, nu am văzut meci în care să nu dea gol sau să ofere vreo pasă decisivă”, a spus Dan Petrescu, la digisport.ro.

Louis Munteanu, prima reacție după CFR Cluj – Farul 4-1

Louis Munteanu a oferit prima reacție după CFR Cluj – Farul 4-1. Atacantul lui Dan Petrescu a vorbit deschis la interviul de la finalul partidei.

Atacantul a înscris în cadrul partidei din Gruia, însă a ales să nu se bucure, având în vedere că a fost legitimat la echipa lui Gică Hagi. Acum, Louis Munteanu a explicat că fiecare meci împotriva celor de la Farul este unul special și că nu se poate bucura pentru golurile marcate în poarta echipei care l-a crescut.

„Un meci foarte greu, l-am tratat cu seriozitate zic eu. Sperăm să facem asta și în finală și să aducem trofeul la Cluj.

Am avut reacție, era important să ne calificăm în finala asta.

Eu am spus și la conferință, mereu când voi juca împotriva Farului o să fie ceva special, nu am cum să mă bucur, la ei am crescut.

Pentru asta am muncit tot anul, vrem să câștigăm un trofeu. Încă nu am realizat nimic, trebuie să facem un meci bun și în campionat.

Mereu lucrăm la fazele fixe, în ziua meciului. Mă bucur că am reușit să marcăm după acel corner. Lucrăm, poate o să fie și Mister fericit acum, că am marcat după o fază fixă”, a spus Louis Munteanu