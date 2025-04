"Nimic" Gică Hagi, extrem de afectat după ce Farul a fost umilită de CFR Cluj: "Supărarea e mare" - Antena Sport

Gică Hagi a fost foarte supărat după ce Farul a fost umilită de CFR Cluj în semifinalele Cupei României. „Regele” a refuzat să comenteze faptul că a debutat un tânăr de 16 ani, Ianis Avrămescu, la partida cu CFR Cluj. Hagi nu a spus nimic nici despre eurogolul lui Alibec, care a înscris din foarfecă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Hagi a fost fair-play, a lăudat-o pe CFR Cluj. Despre echipa lui a spus că nu a făcut ce trebuie, nici defensiv, nici ofensiv.

Gică Hagi: „Rămânem cu dezamăgirea că nu am făcut faţă CFR-ului”

„Felicitări CFR-ului, echipa pe care o ştie toată lumea, a jucat foarte bine. Am luat gol imediat, în secunda 30, după care am revenit, am luat iar imediat. Nu avem ce să facem, trebuie să mergem mai departe. E greu. Trebuie să uităm, nu avem timp și ne așteaptă meciuri importante în ultimele 4 etape.

Dureros, nedureros, felicitări CFR-ului. Ei au făcut un meci foarte bun, noi nu am făcut ce trebuie, nu am fost o echipă. Prea multe greşeli. Asta e, trebuie să ne concentrăm pe campionat.

(n.r: Denis Alibec a marcat golul serii) Supărarea e mare din partea tuturor. Rămânem cu un meci în care nu am făcut faţă.