Bernadette Szocs, punct superb în semifinala de la Europe Top 16 Cup! "Bernie" a făcut spectacol în AntenaPLAY - Antena Sport

Românca şi-a forţat adversara să trimită pe lângă masa de joc, şi s-a apropiat pe tabelă astfel, după punctul adjudecat. În cele din urmă, Jia Nan Yuan a câştigat setul al şaselea cu scorul de 11-8.

În cazul în care va trece de Jia Nan Yuan, Bernadette Szocs va lupta pentru aur în finala care se va disputa de la ora 16:00, live în AntenaPLAY. Românca se va duela cu învingătoarea din cealaltă semifinală, Mittelham – Polcanova.

Ce a declarat Bernadette Szocs, după calificarea în semifinalele Europe Top 16 Cup

Bernie a suferit în meciul din „sferturi” şi a avut nevoie de o revenire fabuloasă pentru a obţine calificarea. A fost condusă cu 3-1 la seturi de poloneza Natalia Bajor. Campioana noastră le-a transmis fanilor că şi-a învăţat lecţia şi că va arăta de ce este în stare în următorul meci.

„Am început foarte bine, am jucat extraordinar primul set, am bătut-o cât a trebuit. Dar din păcate n-am mai avut răbdare, am jucat aceeaşi tactică care deja s-a obişnuit. Nu îmi venea să accept că s-a obişnuit adversara, am devenit un pic nerăbdătoare. La 3-1 am spus că sunt mai bună ca ea, nu pot să accept să pierd şi să am răbdare. Am schimbat tactica şi am reuşit să joc exact ce mi-am dorit şi ar fi trebuit să joc şi de la 1-0 pentru mine.

Am fost foarte pozitivă, nu m-am uitat la scor. Nu m-a interesat absolut deloc că conduce cu 3-1. Pentru mine a fost ca şi 0-0, am zis că trebuie să încep să joc ca la început, să schimb tactica, să fiu liniştită şi să găsesc soluţii pentru orice minge. Sunt tare mândră de mine pentru că am reuşit să îmi revin.

Nu sunt deloc mândră de mine în situaţia asta. În primul meci de azi nu a fost Bernie la masa de joc, nu am jucat. Nici al doilea meci nu am fost deloc mândră de mine… de la 1-0 pentru mine am pierdut trei seturi la rând. Dar atât ţin minte de azi, cele 3 seturi pe care am reuşit să le câştig ca să întorc meciul. Aşa că sunt pozitivă, sunt pregătită pentru meciul de mâine. Am învăţat, pentru că a fost o lecţie destul de dureroasă. Sunt pozitivă, cred că mâine o să fie Bernie din nou!„, a declarat Bernadette Szocs pentru FRTM / SPORTS NET.

