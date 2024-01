Bernadette Szocs promite show în semifinala de la Europe Top 16 Cup (11:30, LIVE VIDEO în AntenaPLAY): "O să fie Bernie din nou!" - Antena Sport

Bernadette Szocs promite show în semifinala de la Europe Top 16 Cup

Bernadette Szocs – Jia Nan Yuan, LIVE VIDEO, 11:30, în AntenaPLAY Bernadette Szocs promite show în semifinala de la Europe Top 16 Cup, care va fi duminică, de la ora 11:30, LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Românca şi-a respectat statutul de mare favorită şi le-a învins pe Jieni Shao (4-1) şi Natalia Bajor (4-3). Pentru un loc în ultimul act o va avea adversară pe Jia Nan Yuan, cea care a trecut chiar de Eliza Samara.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bernie a suferit în meciul din „sferturi” şi a avut nevoie de o revenire fabuloasă pentru a obţine calificarea. A fost condusă cu 3-1 la seturi de poloneza Natalia Bajor. Campioana noastră le-a transmis fanilor că şi-a învăţat lecţia şi că va arăta de ce este în stare în următorul meci.

Bernadette Szocs promite show în semifinala de la Europe Top 16 Cup, LIVE VIDEO în AntenaPLAY

„Am început foarte bine, am jucat extraordinar primul set, am bătut-o cât a trebuit. Dar din păcate n-am mai avut răbdare, am jucat aceeaşi tactică care deja s-a obişnuit. Nu îmi venea să accept că s-a obişnuit adversara, am devenit un pic nerăbdătoare. La 3-1 am spus că sunt mai bună ca ea, nu pot să accept să pierd şi să am răbdare. Am schimbat tactica şi am reuşit să joc exact ce mi-am dorit şi ar fi trebuit să joc şi de la 1-0 pentru mine.