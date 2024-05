Canelo Alvarez şi-a păstrat titlul unificat la categoria supermijlocie: "Nu cred că sunt cel mai bun din istorie" - Antena Sport

Alvarez a înregistrat astfel a 61-a victorie din lunga sa carieră, începută în 2005, cu două remize şi două înfrângeri.

„Nu m-am grăbit, am experienţă. Jaime este un mare luptător, puternic, inteligent, dar am ştiut să nu mă grăbesc, am avut cele douăsprezece runde pentru a câştiga acest meci şi am boxat foarte bine„, a comentat campionul care rămâne stăpânul incontestabil al supermijlocie, unde deţine toate cele patru centuri din noiembrie 2021.

„Nu cred că sunt cel mai bun pugilist din istorie, dar sunt cel mai bun în acest moment, asta e sigur„, a adăugat el.

Arena T-Mobile din Las Vegas, împodobită în culorile mexicane, a fost împărţită între cei doi campioni pentru acest meci, care a avut loc în ajunul zilei de „Cinco de Mayo” (5 mai), o sărbătoare importantă pentru comunitatea mexicană din Statele Unite, care celebrează victoria armatei mexicane asupra armatei franceze la 5 mai 1862.

Canelo Alvarez, scandal cu Messi în timpul Mondialului din Qatar

Lionel Messi a fost ameninţat cu bătaia de Canelo Alvarez, după imaginile apărute pe internet cu bucuria jucătorilor Argentinei, în vestiar, după victoria cu 2-0 asupra Mexicului.

În timp ce sărbătorea alături de colegi, Messi a fost surprins călcând cu piciorul pe tricoul jucătorului mexican cu care a făcut schimbul la finalul partidei. „Să nu dea Dumnezeu să te găsesc!”, a fost mesajul multiplului campion de box. Ulterior, Canelo şi-a cerut scuze faţă de Messi.

