Ilie Dumitrescu a taxat un titular de la FCSB, după remiza cu Hermannstadt: "Rar l-am văzut să greşească atât" - Antena Sport

Trebuie să vedem mai mult de la Miculescu. Olaru e activ, încearcă, dar foarte multe greșeli, rar l-am văzut pe Olaru să greșească atât de mult, să greșească pase simple, foarte multe greșeli”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.

Gigi Becali a criticat un jucător, după remiza cu Hermannstadt

Gigi Becali l-a criticat pe David Miculescu şi l-a lăudat pe Alexandru Stoian, după FCSB – FC Hermannstadt, scor 1-1. Campioana României a obţinut un singur punct în primul meci al noului sezon din Liga 1.

“Nu zic că sunt mulțumit, dar nu sunt supărat, nu am nicio problemă. Stai să vedem, eu nu am știu că Stoian ăsta e așa de bun. Eu de unde să știu? Acum am văzut! Acum, David Miculescu și Dennis Politic o să aibă concurență, pe ăsta, pe Stoian! Unul o să iasă, ca să joace ăsta atacant!