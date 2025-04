Decizia de mare campion luată de Cătălin Chirilă după dezamăgirea de la Jocurile Olimpice - Antena Sport

Antrenamentele de pe Snagov primesc mult mai multă atenţie după Paris. Acord mult mai multă atenţie antrenamentelor în condiţii vitrege. Încerc să dezvolt măiestria aceea despre care am vorbit după Paris, pe care nu am avut-o pe valuri atunci. Paris nu a fost niciodată un accident, eu nu aşa l-am văzut, a fost doar rezultatul acţiunilor şi antrenamentelor pe care nu le-am făcut la nivelul la care trebuia să le fac pentru condiţii vitrege.

„Nu mă mai gândesc la trecut, la ce am trăit la Paris sau la sportivii care m-au întrecut la Paris dar care nu mă învinseseră niciodată în acei patru ani, dar care au reuşit să o facă acolo. Acesta ar fi cel mai dureros detaliu. Nu vreau să mă gândesc, că asta ar însemna să rămân blocat pe Paris. Cursa din semfinala olimpică nici nu am văzut-o şi nici nu vreau să o văd. Ştiu ce am făcut acolo şi doar dacă închid ochii îmi aduc aminte cum vâsleam, cum băgam pala în apă şi nu era ce trebuie. Frustrarea a apărut de la faptul că eu eram într-o formă foarte bună.

Foarte uşor am trecut peste momentul Paris. Mulţumirile merg către aceiaşi oameni care au fost în spatele meu când am câştigat în anii precedenţi. Aceiaşi oameni care m-au aplaudat pentru medaliile câştigate au fost şi cei care m-au susţinut după JO Paris. Există acel regret că nu mi-am atins obiectivul, dar îmi dau seama că n-am pierdut nimic. Am câştigat nişte lecţii importante pentru ce urmează şi sunt doar pe plus. Asta se datoarează oamenilor pe care îi simt în continuare lângă mine”, a spus Chirilă, în exclusivitate pentru as.ro.

4 medalii de aur în România

Recent, Cătălin Chirilă a participat la Cupa României, unde a cucerit trei medalii de aur, la 200 m, 500 m şi 1000 m. Mai mult, el a obţinut primul loc şi la proba de 5000 de metri din cadrul Campionatului Naţional de Fond.