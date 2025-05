Andreea Răducan, mesaj special pentru Cătălina Ponor, după includerea în Hall of Fame. Ce românce mai vede pe listă - Antena Sport

Cătălina Ponor a devenit al 12-lea reprezentant al gimnasticii româneşti care a fost inclus în Hall of Fame. La ceremonia din această lună a fost prezentă şi Nadia Comăneci. Andreea Răducan a avut un mesaj special pentru cea care a cucerit 23 de medalii importante.

Răducan se află şi ea pe listă, alături de Nadia Comăneci (1993), Bela Karolyi (1997), Ecaterina Szabo (2000), Teodora Ungureanu (2001), Daniela Silivaş (2002), Simona Amânar (2007), Octavian Bellu (2009), Lavinia Miloşovici (2011), Gina Gogean (2013), Aurelia Dobre (2016). Următoarele două nume ar putea fi Sandra Izbaşa şi Monica Roşu, susţine campioana olimpică din 2000.

Andreea Răducan, mesaj special pentru Cătălina Ponor

„Este un sentiment unic pentru oricare român. Atunci când vezi atâţia oameni din ţara ta au reuşit să umple un panou de onoare al gimnasticii mondiale, e un sentiment aparte, copleşitor aş putea spune. Mi-aduc aminte când am ajuns acolo, în 2018, atunci când am fost inclusă în Hall of Fame, şi am văzut numele sportivelor noastre, ale antrenorilor noştri, mi s-a părut ceva cu totul şi cu totul special să te afli în galeria celor care au marcat gimnastica la nivel mondial.

Mă bucur din suflet că a venit acum rândul Cătălinei Ponor. Merită cu prisosinţă acest trofeu, această onoare. E o încununare a performanţelor şi a muncii noastre din întreaga carieră după atâţia ani de muncă. Boardul director urmăreşte şi atitudinea noastră după ce încheiem activitatea competiţională. Care sunt proiectele în care ne implicăm, cum vrem să sprijinim gimnastica. O felicit acum pe Cătălina Ponor.

Ar mai fi poate, mă gândesc la Monica Roşu, la Sandra Izbaşa. Cele două merită să fie în această galerie impresionantă, aşa încât le ţin pumnii şi sper să vină curând şi rândul lor. Apoi, vom vedea, cred că vom avea mult de muncă. Trebuie să urcăm mai des pe podium, pentru a ne putea bucura de onoarea pe care o oferă acest Hall of Fame al gimnasticii mondiale”, a spus Andreea Răducan, în exclusivitate pentru as.ro.