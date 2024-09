Jordan Chiles a dat cărţile pe faţă, după scandalul de la Jocurile Olimpice: "Simt că am fost cu adevărat lăsată în întuneric!" - Antena Sport

Jordan Chiles a dat cărţile pe faţă, după scandalul uriaş de la Jocurile Olimpice. Aceasta a oferit un interviu emoţionant şi a dezvăluit cum a afectat-o controversat din jurul medaliei sale de bronz de la sol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gimnasta americană Chiles a fost deposedată de prima sa medalie olimpică individuală după ce echipa de gimnastică a României a contestat decizia de revizuire a punctajului său final la exerciţiul la sol la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). În cele din urmǎ, TAS a admis contestaţia, ceea ce a însemnat cǎ medalia de bronz a starului american a revenit româncei Ana Bǎrbosu.

Jordan Chiles a dat cărţile pe faţă, după scandalul de la Jocurile Olimpice

„Cel mai mare lucru care mi-a fost luat a fost recunoaşterea a ceea ce am fost. Nu doar a sportului meu, ci a persoanei care sunt”, a declarat ea la summitul Forbes Power Women, părând emoţionată pe alocuri.

„Pentru mine, tot ce s-a întâmplat, nu este vorba despre medalie. Este vorba despre culoarea pielii mele. Este vorba despre faptul că au existat lucruri care au condus la această poziţie de a fi un atlet. Şi am simţit că totul a fost golit. Am simţit că atunci când m-am întors în 2018, unde mi-am pierdut dragostea pentru sport, am pierdut-o din nou. … Simt că am fost cu adevărat lăsată în întuneric”, a spus ea, citată de news.ro.

Chiles a spus că a avut un antrenor care a abuzat-o emoţional şi verbal în 2018. Ea a explicat că „nu a avut capacitatea de a-mi folosi vocea sau de a fi auzită”, adăugând că situaţia de la Jocurile Olimpice i-a readus în minte emoţii similare.