Adrian Mititelu s-a dezlănţuit! Mesaj dur pentru Răzvan Burleanu după ce FCU Craiova nu a primit licenţa de ligă secundă - Antena Sport

Adrian Mititelu face scandal după ce echipa sa nu a primit licenţa pentru liga secundă. FCU Craiova nici măcar nu a depus actele necesare pentru licenţiere. Patronul echipei craiovene a lansat un atac virulent la adresa şefului FRF, Răzvan Burleanu.

Adrian Mititelu şi-a ieşit din minţi după ce FRF a publicat lista echipelor care au primit licenţă pentru liga secundă. Cei de la FCU Craiova nu au depus nici măcar dosarul de licenţiere. În schimb, patronul echipei spune că pregătește noi plângeri la DNA și Parchet împotriva federației.

Adrian Mititelu, atac dur la adresa lui Răzvan Burleanu

Patronul celor de la FCU Craiova spune că licenţierea nu are nicio valoare pentru că cei de la FRF se află în ilegalitate. „Nu mă eschivez, am datorii de circa 1,5 milioane de euro, dintre care vreo 500.000 de euro sunt la foști jucători. Oricum, vom stinge aceste restanțe în maximum o lună de zile. Poate uita însă cineva cum am acumulat aceste datorii din cauza lor, a celor din FRF, că au băgat de capul lor în prima ligă o altă echipă din Craiova și mi-au suprimat toate sursele de venit: suporteri, sponsori, notorietate?

Dacă am fi aplicat acum pentru licență, însemna că le recunoaștem calitatea de conducători a celor din FRF, din Comisie. Pe ce bază livrează ei acum proceduri de licențiere, atâta vreme cât sunt în stare de ilegalitate?”, a spus Mititelu, conform gsp.ro.

Mai mul, Adrian Mititelu spune că se pregăteşte de liga a doua şi îi lansează o provocare lui Răzvan Burleanu. „Noi ne pregătim în continuare sportiv și să văd dacă au într-adevăr curaj să nu ne programeze. Nu cred că pot duce până acolo starea de inconștiență, să-și semneze cu propria mână mandatul de executare a pedepsei. Ar fi direct un imens abuz în serviciu. E o enormitate să formezi Liga 2 cu cluburi care nu sunt afiliate. Atenție: neafiliate! Niciunul nu apare în Registrul Federațiilor de la Tribunal, așa cum impune legea în mod obligatoriu. E dreptul și alegerea lor să nu mă programeze, dar există DNA, Parchete”, a mai adăugat Mititelu.