Crina Pintea, euforică după ce CSM Bucureşti a învins-o la zece goluri diferenţă pe Rapid: "Ne-a ieşit!" - Antena Sport

Crina Pintea a oferit prima reacţie, după ce CSM Bucureşti a învins-o la zece goluri diferenţă pe Rapid, în prima manşă a confruntării din play-off-ul Champions League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

CSM Bucureşti s-a impus cu scorul categoric de 34-24, într-o Sală Polivalentă plină. Jucătoarele de la Rapid au avut parte şi de susţinerea jucătorilor lui Marius Şumudică.

Crina Pintea, euforică după ce CSM Bucureşti a învins-o la zece goluri diferenţă pe Rapid

La finalul partidei, Crina Pintea a subliniat că celor de la CSM Bucureşti le-a ieşit totul în meciul cu Rapid. Pivotul campioanei României speră ca echipa să obţină victorii şi în următoarele două dueluri cu giuleştencele, din campionat şi din returul de Champions League.

„Ne bucurăm foarte mult că am câştigat, mai avem încă două, în campionat şi în Champions League. Mă bucur că am reuşit să facem ceea ce am pregătit, am arătat ca o adevărată echipă, ne-a ieşit ce am pregătit. Mă bucur.

Sunt ok zece goluri, ideea e că trebuie să răămânem focusate, niciun meci nu seamănă cu celălalt şi ne dorim să o facem bine şi în celelalte două.