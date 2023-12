Cristina Neagu, după ce s-a retras de la naţionala României: "Mi-aş fi imaginat altfel finalul. Am avut un mic speech" - Antena Sport

Reclamă

Să știi că sunt împăcată, pentru că am făcut tot ce a ținut de mine. Mi-am dorit foarte mult, am încercat, am rămas acolo cu echipa până la final. Am încercat să ajut cu tot ce am putut eu, chiar dacă nu puteam să ajut din teren. Așa a fost să fie. Nu pot să schimb nimic din ce a fost.

Mi-aș fi dorit, sigur, să pot să fiu pe teren la toate meciurile, să pot să dau tot ce am mai bun, să ajut echipa să se califice la Turneul Preolimpic, și de acolo să fi încercat calificarea la Jocurile Olimpice.

Nu e niciun secret că mi-aș fi dorit foarte mult să ajung la Paris, am zis-o în multe rânduri. Dar, dacă așa a fost să fie, eu sunt împăcată cu situația”, a spus Neagu, citată de lead.ro.

Cristina Neagu: „Am avut un mic speech la hotel”

Neagu a povestit cum a fost experienţa din Danemarca, acolo unde România şi-a disputat meciurile din grupele Campionatului Mondial.

„Am avut un mic speech când am ajuns la hotel, și le-am spus că a fost ultimul meu turneu, că îmi pare rău că nu ne-am calificat, pentru că mi-aș fi dorit să încercăm calificarea la Jocurile Olimpice.

„Am avut un mic speech când am ajuns la hotel, și le-am spus că a fost ultimul meu turneu, că îmi pare rău că nu ne-am calificat, pentru că mi-aș fi dorit să încercăm calificarea la Jocurile Olimpice.

Le-am spus și că mi-a făcut plăcere să joc alături de ele, că le urez multă baftă, că am fost mulți ani la echipa națională și am realizat lucruri frumoase și că le doresc și lor să realizeze lucruri frumoase și să revină cu România în top. Sau între primele echipe ale lumii. Decizia retragerii am luat-o, cumva, de mai mult timp. Și anul trecut am spus că este ultimul campionat european pentru mine. Cred că la un moment dat simți lucrul ăsta. Se știe că eu voi continua să joc la CSM București, adică nu îmi închei cariera, însă, nu știu, cred că vine un moment în care pur și simplu simți lucrul ăsta. Nu este ca și cum nu aș mai fi vrut. Din moment ce voi juca la CSM, probabil că aș mai fi putut să joc (și la Națională), dar cred că a venit momentul în care trebuie să am și eu mai multă grijă de corpul meu. Este… este greu. La vârsta mea, cu accidentările pe care le-am avut, să mergi și să joci, nu știu, șase, opt, nouă meciuri în două săptămâni, după care să te întorci la echipa de club și să revii imediat la antrenamente, la Liga Campionilor, la cel mai înalt nivel. Plus că s-au adunat multe și din punct de vedere psihic. Adică, pur și simplu am simțit că ăsta e momentul. Și, sigur, îmi doream foarte mult calificarea la Jocurile Olimpice; chiar m-am gândit că să fi participat la Jocurile Olimpice ar fi fost retragerea perfectă din echipa națională", a mai spus Neagu. România a încheiat actualul Campionat Mondial pe locul 12, ratând calificarea în sferturile de finală şi ratând, totodată, şi participarea la Jocurile Olimpice 2024 de la Paris.