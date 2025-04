Gheorghe Tadici, dezvăluiri fabuloase despre Cristina Neagu: "Băi, eu o chem pe asta!" - Antena Sport

Gheorghe Tadici, fostul selecţioner al României, a făcut dezvăluiri fabuloase despre Cristina Neagu. Tadici a fost cel care a debuta-o pe Neagu la naţionala de handbal a României.

Gheorghe Tadici şi-a adus aminte de începuturile Cristinei Neagu la naţionala României şi cum a decis să o convoace în premieră. De asemenea, Tadici a dezvăluit cu a chemat-o pe Neagu de la lotul B al României direct pentru Campionatul Mondial din 2007. Cristina Neagu se va retrage din handbal la finalul acestui sezon.

Gheorghe Tadici a făcut dezvăluiri savuroase despre Cristina Neagu

„Am convocat-o la lotul B cu generația ei de 88-89. A fost Trofeul Carpați la Cluj, a jucat acolo, a mers destul de bine. Erau două, trei senatoare care credeau că sunt de neînlocuit.

Iar când am făcut lotul după Trofeul Carpați a fost o pauză de vreo trei zile și i-am spus lui Muși: «Bă, eu o chem pe asta«, «Hai, mă, că e mică, că are 19 ani, ce poate să ne ajute?», spunea el.

Și i-am spus: «Băi, fii atent, decât să ducem de astea care sunt însoțitoare oricum (n.r. – râde), vine Neagu! Nu mai discutăm…». Era mult mai rea, ca joc, și avidă de performanțe.

Pe fapte, nu pe dat din gură. Și am dus-o la Campionatul Mondial din 2007. Meciul cu Franța, patru reprize de prelungiri, nu s-a mai întâmplat niciodată, Paris-Bercy, 18.000 de oameni…

Meci direct cu ele pentru calificare în 1-4. Aveau echipă mare. Am stat și m-am gândit: «Risc cu asta? Aia în poartă nu o știe pe Neagu. Două-trei atacuri, ce-o fi…»