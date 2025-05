Isabelle Gullden, cuvinte uriaşe despre perioada petrecută la CSM Bucureşti: "Acela e cel mai important moment al carierei" - Antena Sport

Isabelle Gullden este una dintre jucătoarele uriaşe care se retrag la finalul acestui sezon, alături de Cristina Neagu, Andrea Lekic sau Jovanka Radicevic.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Coordonatorul de 35 de ani a avut o carieră spectaculoasă, evoluând şi la CSM Bucureşti în perioada 2015-2018, câştigând şi Liga Campionilor (2016). Chiar dacă a mai trecut şi pe la Viborg, Brest sau Vipers, timpul petrecut la CSM e cel mai important pentru Bella.

Isabelle Gullden: „Când am câştigat Liga Campionilor, acela este cel mai important moment din carieră”

„(n.r. -Care este primul lucru care îţi trece prin cap despre cei 3 ani petrecuţi la Bucureşti?) Dragostea! Tot timpul mă întreabă lumea care a fost locul unde te-ai simţit cel mai bine. Din punct de vedere al handbalului, a fost Bucureşti, asta şi datorită fanilor şi lucrurilor prin care am trecut.

Am petrecut un timp frumos şi afară. Când intram în Polivalentă, aveam fanii care îşi strigau numele. Primeai cadouri după fiecare meci, îmi scandau numele şi eu nu eram obişnuită cu aşa ceva, fiind din Peninsula Scandinavică.

Când am câştigat Liga Campionilor, acela este cel mai important moment din carieră. Nu există dubii. De câte ori sunt întrebată de cel mai tare meci, răspund legat de meciul din 2016, finala cu Gyor. A fost uimitor. Nu am mai experimentat aşa ceva, parcă zburam pe nişte nori. Am amintiri frumoase din Bucureşti. Niciodată nu m-am simţit atât de iubită în handbal. Sper că mă voi întoarce la un moment dat în Bucureşti. Sper să se întâmple curând”, a spus Gullden, în exclusivitate pentru as.ro.